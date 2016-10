Friedrichsfeld setzt auf Batkes Überblick

Routinier Gregor Batke ist mittlerweile gut beim TVF integriert. © Binder

Mannheim. . Eine gute Entwicklung nimmt derzeit das Badenliga-Team des TV Friedrichsfeld. Trotz des personellen Umbruchs und dem verletzungsbedingten Fehlen von Leistungsträgern wie Moritz Kretz und Peter Embach ist der TVF gut aus den Startlöchern gekommen, hat 4:2 Punkte auf dem Konto und will jetzt den nächsten Schritt machen: Im Heimspiel gegen die TSG Plankstadt fordert Friedrichsfelds Trainer Frank Schmiedel zwei Punkte. "Wir freuen uns auf die Derby-Atmosphäre und viele Zuschauer", so der Coach.

Mit dem aktuellen Leistungsstand ist der erfahrene Übungsleiter durchaus zufrieden, "auch wenn wir uns noch ein paar technische Fehler zu viel erlauben. Aber wir können uns derzeit auf eine starke Deckung und sehr gute Torhüter verlassen", lobt er seine Defensivabteilung, die mit Marc Kolander und Christian Schemenauer zusätzlichen Rückhalt hat.

"Das lässt sich sehr gut an", so Schmiedel, der auch froh ist, kurz vor Rundenbeginn noch Routinier Gregor Batke an Land gezogen zu haben. Batke half vergangene Saison noch beim hessischen Bezirksoberligisten SKG Bonsweiher aus, wollte dann eigentlich kürzer treten, bis Schmiedel ihn überzeugte, doch wieder einzusteigen. In den bisherigen drei Partien hat der Rückraumspieler mit klugen Anspielen, seinem Überblick und Spielverständnis und auch dem ein oder anderen Treffer gezeigt, dass er trotz der verpassten Vorbereitungszeit schon gut integriert ist. "Bei ihm ist es aber wie bei allen anderen Spielern: Wir können noch mehr, die Abstimmung wird von Woche zu Woche besser", sieht Schmiedel seine Mannschaft "auf einem guten Weg".

"Erwarte eine umkämpfte Partie"

Im Heimspiel gegen Plankstadt erwartet Frank Schmiedel "eine umkämpfte Partie". Doch um sich in der Liga Richtung vorderes Drittel zu orientieren, ist ein Heimsieg fest eingeplant. "Der Sieg am vergangenen Wochenende in Bretten war wichtig, aber wir müssen nun auch zu einer Dominanz in eigener Halle finden", so der Friedrichsfelder Coach.

Nur nicht zu sehr auf die Tabelle schauen, das fordert Frank Schmitt, Trainer des TSV Amicitia Viernheim vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr) beim HSV Hockenheim. Die Mannschaft aus der Rennstadt ist schwach in die Runde gestartet, hat gerade einmal 2:4 Punkte auf dem Konto, während die Südhessen ihrer Rolle als Titelkandidat gleich gerecht wurden und nach drei durchaus überzeugenden Erfolgen von der Spitze grüßen.

Doch die Verantwortlichen der Viernheimer warnen eindringlich davor, Hockenheim zu unterschätzen. Schließlich verfügt der HSV über eine starke Mannschaft und ist vor allem zu Hause ein ganz unbequemer Gegner. me