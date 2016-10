Fuchshubers Punkte zu wenig

Heike Fuchshuber erzielte zwölf Punkte für die SG. © binder

MANNHEIM. Diesmal spielten die Basketball-Damen der SG Mannheim auf Augenhöhe mit. Doch letztlich reichte es für den Regionalliga-Aufsteiger in seinem fünften Ligaspiel erneut nicht für einen Sieg. Das Team von Coach Sven Schumacher unterlag den BSG Baskets Ludwigsburg II mit 39:46 (15:24). Damit bleiben die Mannheimerinnen weiter sieglos und Regionalliga-Tabellenletzter.

Doch die SG zeigte eine deutliche Steigerung, vor allem in der Defensive. Der Tabellenfünfte Ludwigsburg kam in den ersten zehn Minuten nur zu sieben Punkten. Offensiv hatten die Mannheimerinnen aber mal wieder keine gute Trefferquote. So führte Ludwigsburg nach dem ersten Viertel mit 7:6 und war zur Halbzeit mit neun Punkten vorne.

Angeführt von Heike Fuchshuber, die mit zwölf Punkten beste Werferin der SG war, verkürzten die Mannheimerinnen den Rückstand noch einmal auf 28:34 (30.). Doch die Baskets hielten die SG mit guter Defensive im Schlussabschnitt auf Distanz und nahmen die beiden Punkte mit nach Hause.

SG Mannheim II - Berghausen 61:74

Die Oberliga-Korbjäger der SG Mannheim II erwischten einen gebrauchten Tag. Das Team um Kapitän Julian Wolf verlor sein Heimspiel gegen den TSV Berghausen mit 61:74. Besonders im Angriff lief bei der SG II nur wenig zusammen. Berghausen lag nach dem ersten Viertel mit 18:10 (10.) vorne und zog schon bis zur Pause auf 39:23 weg.

Karlsruhe- Viernh./Weinh. 105:92

Nun hat es auch die BG Viernheim/Weinheim erwischt. Die Südhessen verloren überraschend bei der SG EK Karlsruhe, die zuvor erst eine Partie gewonnen hatte, und mussten nach der ersten Saisonniederlage die Tabellenführung in der Oberliga Baden abgeben. Im ersten Durchgang kontrollierte das Team von Spielertrainer Nico Coputerco, der wieder das Aufbauspiel organisierte, noch die Begegnung. Die BG führte 25:23 (10.) und zur Halbzeit mit 53:46. Bei Karlsruhe kam aber Dario Redzovic (25 Punkte) immer besser in die Partie. Die Weinheimer verloren in der Abwehr die Linie. Karlsruhe drehte im dritten Viertel die Begegnung, ging mit 78:73 in Führung und zog im letzten Abschnitt deutlich weg. Der BG reichten auch starke 24 Punkte von Center Salvatore Baragiola nicht. bol