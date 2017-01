Für MHC-Teams geht Titeltraum weiter

Alle Bilder anzeigen Kurz nachdem die Herren des Mannheimer Hockey Clubs angefangen hatten, ihren Sieg über den Crefelder HTC zu feiern, sorgte ein Feueralarm für ein abruptes Ende der Party. Zuvor hatten die Damen gegen Köln die stärkeren Nerven und zogen ebenfalls in Final Four ein. © Binder

Mannheim. Das laute Heulen der Brandmeldeanlage und der Hinweis, die Irma-Röchling-Halle wegen einer Betriebsstörung sofort zu verlassen, konnte am Samstagabend zwar die von Patrick Harris mit dem Fanblock angestimmte Siegeshumba nach dem 4:2 (2:2)-Viertelfinalsieg der MHC-Herren gegen den Crefelder HTC recht abrupt beenden, doch das Lächeln in den Gesichtern der Blau-Weiß-Roten konnte dieser Fehlalarm nicht wegwischen.

Zwar rückte die Feuerwehr am Neckarplatt an, aber wirklich etwas angebrannt war beim Mannheimer HC am Samstag nicht, auch wenn sich das vorangegangene Viertelfinalspiel zwischen den MHC-Damen und Rot-Weiss Köln am Ende durchaus brenzlig entwickelte. So sahen die Blau-Weiß-Roten bis 1:58 Minuten vor Schluss beim Stand von 3:1 schon wie die sicheren Sieger aus, doch der amtierende deutsche Meister kassierte in der Schlussphase noch zwei Gegentore und die Neuauflage des letztjährigen DM-Halbfinales ging damit ins Penaltyschießen.

"Penaltyschießen ist ja immer auch ein Nervenspiel und ich bin so froh, dass ich den reingemacht habe", strahlte die Siegtorschützin Lydia Haase nach der mit 5:4 (3:3, 2:0) nach Shootout gewonnenen Viertelfinalpartie. Dabei musste die MHC-Stürmerin ihre Nervenstärke unter Beweis stellen, denn sie wurde bei ihrem Versuch zunächst zurückgepfiffen. "Da hat dann die Torhüterin genau gesehen, was ich machen wollte und ich musste mir schnell etwas anderes überlegen", lastete auf Haase ein enormer Druck. Während auf Kölner Seite nur Julia Karwatzky traf, hatte Nike Lorenz für den MHC getroffen, allerdings per Siebenmeter, nachdem die Penaltyschützin Maxi Pohl von der Kölner Keeperin Julia Ciupka gefoult worden war. "Ich bin so glücklich, dass es jetzt schon rum ist und wir gewonnen haben, denn den dritten Penalty hätte sonst ich schießen müssen", blieb Lorenz diese Last erspart.

"Ich bin mit der Leistung, die die Mannschaft heute gezeigt hat, sehr zufrieden. Wir haben am Ende die Nervenstärke bewiesen, mit der wir 2016 in Lübeck den Titel geholt haben. Jetzt fahren wir nach Mülheim, um ihn zu verteidigen", gilt die Konzentration von Trainer Philipp Stahr und seinem Team dem Halbfinale gegen den Harvestehuder THC am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Final Four in Mülheim.

Dort werden es auch die MHC-Herren mit einem Gegner aus Hamburg zu tun bekommen. Sie treffen am Samstag im Halbfinale (18 Uhr) auf den Club an der Alster. "Wenn wir so konzentriert spielen wie heute gegen Krefeld, können wir auch gegen Alster gewinnen", will Co-Trainer Aditya Pasarakonda mit den Blau-Weiß-Roten ins Finale einziehen.

Patrick Harris, der nach Spielende die Humba mit den Fans angestimmt hatte, als der Feueralarm losging, hatte im Spiel dabei noch eine echte Schrecksekunde: Eine Minute vor Schluss traf er den zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verwaisten CHTC-Kasten nicht. "Der Abwehrspieler hat da gerade noch den Schläger reingehalten und zum Glück kam es nicht mehr darauf an, dass der reinging", sagte der US-Boy mit einem Schmunzeln im Gesicht, der nun nach der Halbfinal-Niederlage im letzten Jahr nun mit den Blau-Weiß-Roten einen neuen Anlauf nimmt. Die Viertelfinalpartie hinterließ bei MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer ihre Spuren. "Der Ball hat mich getroffen, aber es geht und wir haben es ja geschafft", spielte der 24-jährige mit einem Cut über dem linken Auge bis zu Ende weiter.