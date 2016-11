Gartenstadt dreht auf

Mannheim. Der FC Bammental hat sich in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar die Tabellenführung zurückerobert. Der VfB Gartenstadt verkürzte den Rückstand auf den entthronten Spitzenreiter ASV/DJK Eppelheim auf vier Zähler.

Gartenstadt - Dossenh. 5:3 (2:1)

Ein klar überlegener VfB brachte sich durch Fehler in der Abwehr in unnötige Schwierigkeiten. Gartenstadt ging zwar durch Tore von Hill (23.) und Vidakovic (36.) mit 2:0 in Führung, aber ein Handspiel im Strafraum führte zum Anschlusstreffer für den FC Dossenheim (38.). In der 48. Minute prallte der Ball nach einem Eckball für den FC von einem VfB-Abwehrspieler zu Klauditz, der unbedrängt zum Ausgleich einschob. Es kam aber noch schlimmer für Gartenstadt: Nach einem Freistoßtreffer aus 25 Metern durch Wachsmuth lagen die Gelben Bären mit 2:3 zurück. Der VfB antwortete mit einem Sturmlauf, der durch Tore von Schaaf (55.), Wallerus (76.) und Pah (85.) belohnt wurde. Durch diesen Sieg konnte Gartenstadt den Anschluss zur Tabellenspitze halten und liegt nun auf Platz vier. Vfb

Neckarau - Michelfeld 1:2 (0:1)

"Wir hatten wieder mehr Ballbesitz, waren aber ohne Durchschlagskraft und bekommen dann zwei überflüssige Gegentore", sagte ein enttäuschter Lacky Paschaloglou nach der Heimniederlage. "Die erste Halbzeit war nichts", befand Neckaraus Teammanager. Nach einer zu kurzen Ecke lief der VfL Kurpfalz in einen Konter, den der Michelfelder Massimo di Mauro zum 1:0 für den TSV abschloss (16.). "Im zweiten Durchgang wurde es besser", so Paschaloglou. Nach dem Tor durch Anton Markovic zum 1:1 (69.) war Neckarau drauf und dran, einen Punkt zu sichern. Doch Lukas Perz sah die Gelb-Rote Karte (80.) und Michelfeld schlug kurz vor Schluss noch einmal zu. Wieder war es di Mauro, der traf und seiner Mannschaft einen 2:1-Erfolg bescherte. "Michelfeld ist unten raus, wir stecken nun tiefer drin", ärgerte sich Paschaloglou. vfl

SV Waldhof II - Wiebling. 1:4 (0:3)

Die schlechteste Vorstellung seit dem Amtsantritt von Trainer Musie Sium bot die U 23 des SV Waldhof gegen den TSV Wieblingen. Die erste Viertelstunde deutete noch nichts darauf hin, dass es ein rabenschwarzer Tag werden würde. Doch nach drei Gegentoren in elf Minuten durch Hasan Tiryaki (16.), Daniel Marzoll (21.) und Kai Mühlbauer (27.) per Handelfmeter war schnell die Spannung aus der Partie. "Ich hätte zur Halbzeit unter zehn Spielern würfeln können, wen ich auswechsle. Es war ein Totalversagen der ganzen Mannschaft", grollte Sium. Nach der Pause erhöhte Markus Behler für Wieblingen auf 4:0 (50.). Erst mit der letzten Aktion des Spiels gelang Ismail Sen der Ehrentreffer zum 1:4 (90.). "Mir ist die Leistung meiner Elf völlig unerklärlich", fehlten Sium die Worte. rod