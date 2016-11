Gartenstadt hält Kontakt zur Spitze

Mannheim. Der VfB Gartenstadt bleibt in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar im Aufstiegskampf dabei. Die Gelben Bären gewannen zu Hause das Derby gegen den VfL Kurpfalz Neckarau mit 3:1. Der SV Waldhof II feierte einen Auswärtssieg beim 1. FC Dilsberg. Tabellenführer bleibt der FC Bammental trotz einer Heimniederlage.

Gartenstadt - Neckarau 3:1 (1:0)

Vor 180 Zuschauern kam der VfB zu einem souveränen Derbyerfolg. Gartenstadt ging durch Schaaf, der eine Flanke von Pah verwertete, bereits nach vier Minuten mit 1:0 in Front. Wallerus vergab das 2:0, als er am Neckarauer Torhüter Baretto scheiterte (14.). Kurz darauf kam der VfL Kurpfalz zu seiner ersten Möglichkeit. Abdullahu prüfte VfB-Keeper Broll, der mit einer reaktionsschnellen Fußabwehr den Ausgleich verhinderte (17.). In der Folge war aber Gartenstadt am Drücker. Pah (23.), Urban (24.), Krohne (32.), Schaaf (34.), Wallerus (36.) und erneut Schaaf (39.) hatten Möglichkeiten, die Führung auszubauen.

Die zweite Halbzeit begann mit einer dicken Chance für Neckarau (48.) und erneut konnte sich Broll auszeichnen, der den Schuss von Piontek parierte. In der 50. Minute erzielte Krohne das 2:0 für Gartenstadt. Neckarau gab zwar nie auf, konnte sich aber keine klaren Chancen mehr erspielen. Hill machte mit dem 3:0 (80.) alles klar. Abdullahu gelang per Freistoß nur noch der Ehrentreffer für Neckarau. vfb

Dilsberg - SV Waldhof II 0:2 (0:1)

Beim 1. FC Dilsberg ließ die U 23 des SV Waldhof nichts anbrennen und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den Gegner aus Dilsberg, der den ersten Abstiegsplatz belegt.

Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Der Kameruner Gustave Ripert, der nach dem Spiel zurück in seine Heimat flog und künftig nicht mehr zur Verfügung steht, verwandelte einen Foulelfmeter. Ismail Sen war zuvor von Torwart Georg Mayer von den Beinen geholt worden (16.).

Danach versäumten es die Waldhöfer jedoch, aus den sich bietenden Chancen mehr Kapital zu schlagen und für klare Verhältnisse zu sorgen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff musste Keeper Konstantin Weis sogar sein ganzes Können aufbieten, um einen gefährlichen Distanzschuss zu entschärfen.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm aber der Waldhof wieder die Spielkontrolle. Jannik Marx gelang der 2:0-Endstand (67.). "Ich bin stolz auf mein Team", sagte SVW-Trainer Musie Sium. rod