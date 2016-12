Geschwächt zum Titel

Stabiles Grundniveau: Nathalie Weinzierl überzeugte in Berlin. © dpa

Berlin. Die Hauptstadt ist ein gutes Pflaster für die Mannheimer Eiskunstläuferin Nathalie Weinzierl. Vor drei Jahren gewann sie dort ihren ersten deutschen Meistertitel bei den Seniorinnen, am vergangenen Wochenende an gleicher Stelle ihren zweiten. "Bessere Erinnerungen kann man an Berlin gar nicht haben", freute sich die 22-Jährige vom MERC über ihr Gold bei der vorgezogenen DM 2017 mit sehr guten 168,26 Punkten.

"Meine neuen Programme laufe ich nicht nur gerne, sie kamen auch beim Publikum sehr gut an. Die wichtigste Erkenntnis ist für mich aber, dass mein Kurzprogramm funktioniert und dass ich mich auch bei gesundheitlichen Einschränkungen auf ein gewisses Grundleistungsvermögen verlassen kann."

Zu Beginn der Woche hatten sich Erkältungssymptome mit erhöhter Temperatur bei Weinzierl breitgemacht. "Ich habe mich an den Wettkampftagen körperlich noch immer sehr schlapp gefühlt", führt sie auch den Sturz zu Beginn der Kür darauf zurück. "Danach lief sie ganz okay, wir haben sie aber etwas erleichtert", zeigte sie statt der Kombination Doppelaxel-Dreifachtoeloop nur die Zweifach-Zweifach-Variante.

Nathalie Weinzierl Nathalie Weinzierl wurde am 8. April 1994 in Saarbrücken geboren, lebt in Frankenthal, studiert als Sportstipendiatin Wirtschafts-Jura an der Uni Mannheim und startet seit 2001 für den MERC Mannheim. Ihre Trainer sind Peter Sczypa (Chef) und Francesca Cotogni. Größte Erfolge: DM-Gold 2017 und 2014, DM-Silber 2016 und 2015, EM-Siebte 2016, EM-Achte 2014. Olympiateilnahme 2014 (18.), 12. bei der WM 2014. Ihre internationale Bestleistung sind 167,72 Punkte (WM 2014), national hält sie mit 175,31 Punkten den Deutschen Rekord (2014), diesmal lief sie 168,26 Punkte. Sie ist für die EM Ende Januar in Ostrava (Tschechien) nominiert und will sich dort auch für die WM Ende Februar in Helsinki qualifizieren. sd

Das Ziel: Über Ostrava zur WM

Doch die Wirtschaftsjura-Studentin und Sportstipendiatin der Uni Mannheim musste auch gar nicht mehr alles geben, denn nach einem sehr guten Kurzprogramm mit der Premiere der Kombination aus dreifachem Lutz und dreifachem Toeloop lag sie mit 63,66 Zählern schon über 17 Punkte vorn. "Die Kurzkür dauert ja nur drei Minuten, da habe ich noch voll angreifen können."

Angesichts des Vorsprungs ließ sie es danach in Absprache mit ihrem Trainer Peter Sczypa etwas vorsichtiger angehen. Dennoch distanzierte sie ihre Gegnerinnen nochmals um elf Zähler - und bescherte auch ihrem Coach mit dessen zehntem DM-Titel als Trainer ein kleines Jubiläum. Dass ihre beiden schärfsten Konkurrentinnen Nicole Schott (Essen) und Vorjahressiegerin Lutricia Bock (Chemnitz) nicht starteten, war für sie kein Grund, zurückzustecken. "Ich bin an den Wettkampf ran, als wären sie dabei. Als ich hörte, dass Lutricia und Nicole verletzt sind, hat mir das sehr leidgetan. Ich weiß ja, wie es ist, auszufallen. Lutricia wird operiert, für sie ist die Saison gelaufen. Bei Nicole, die bisher richtig gut drauf war, ist es wohl nicht so schlimm, denn sie wurde zusammen mit mir für die Europameisterschaften in Tschechien nominiert."

In Ostrava die beste Deutsche zu werden, ist das nächste Ziel der EM-Siebten der vergangenen Saison. Denn nur dann qualifiziert sich Weinzierl auch für die Weltmeisterschaften Ende Februar in Helsinki. "Bei der EM soll es mindestens wieder Platz sieben sein - oder besser", traut sie sich eine Steigerung gegenüber 2016 zu. "Ich habe mich in dieser Saison von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert. Ich habe mit 144 Punkten angefangen, bei der NRW-Trophy waren es 157, jetzt 168. Damit kann ich zufrieden sein, denn jetzt in Berlin wurde eher nicht national gewertet", schätzt sie ihre Punktzahl als einigermaßen vergleichbar ein mit ihrer bisherigen internationalen Bestleistung von 167,72 Zählern ein.

"Ich weiß, dass ich ein gutes Grundniveau inzwischen immer abrufen kann", hat sie sich im Training viel Selbstvertrauen erarbeitet, auf das sie nun auch bei den internationalen Meisterschaften setzt.