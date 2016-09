Glad Libero nicht zu schlagen

Vinzenz Schiergen und der Wallach Glad Libero düpierten im Ausgleich III die Konkurrenz. © Binder

Mannheim. Der Abschluss der Turfsaison auf der Mannheimer Waldrennbahn war der erwartete Höhepunkt für den Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim. "Das Wetter ist sensationell, es ist heute ein Rennbahnfreund", freute sich BRV-Präsident Holger Schmitt über mehr als 10 000 Besucher. "Wir haben, was die Qualität der Bahn angeht, kräftig zugelegt, deshalb schicken auch die großen Ställe ihre Pferde. Nicht nur für die Hindernis-Rennen. Da gehören wir sowieso zur Spitze. Sondern immer mehr auch für die Flachbahn. Wir werden eine gute Saison gehabt haben", zog er schon einmal eine vorläufige Bilanz über insgesamt fünf Renntage mit vielen spannenden Entscheidungen.

Daran mangelte es auch beim BMW-Renntag nicht, in dessen Mittelpunkt drei Läufe um die Amateur-Weltmeisterschaft (Fegentri) standen. Denn bei den Männern gewann mit Alasdair ein krasser Außenseiter, der Sieg samt der WM-Punkte ging an Eric Poretz aus den USA. Der hielt den vierjährigen Wallach, der ihm vom Weltverband zugelost worden war, von Beginn an im Mittelfeld der acht Konkurrenten. Dicht neben ihm ritt der für Deutschland startende Vinzenz Schiergen die Lokalmatadorin Olkaria aus dem Stall von Horst Rudolph.

Erst auf der Schlussbahn preschte Poretz nach vorn, ließ auch Topfavorit American Dreamer stehen und erreichte als Erster die Ziellinie. Dahinter lieferten sich Schiergen auf Olkaria und der für Frankreich startende Guilain Bertrand auf Nabakuk ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Mannheimer Stute für sich entschied. Im John-Deere-Preis ließ Schiergen dann nichts mehr anbrennen, auf der von seinem Vater Peter trainierten Baltic Best gewann er mit klarem Vorsprung.

Goudevivre/Cottreau, 2. Athou Du Nord/Poretz, 3. Tinkers Lane/Aileen O'Sullivan, 8. Rennen: Ardeola/Weißmeier, 2. Superkate/Straßmeier, 3. Ciocco Sam/Mattes. (sd)

Auch im WM-Lauf der Damen gingen die WM-Punkte in die USA, denn der in den Vorwetten als Sieger gehandelte El Duque wurde seiner Favoritenrolle gerecht und brachte Sarah Shaffer als Erste ins Ziel. "Er ist leicht zu reiten, er weiß genau, was er zu tun hat", rollte Shaffer auf dem fünfjährigen Wallach das Feld von hinten auf und ließ im Schlussbogen die bis dahin führenden Lady Poseidon/Michelle Blumenauer und Baker Man/Larissa Bieß stehen. Die Aufholjagd des mitfavorisierten Lokalmatadoren Ignaz unter der Italienerin Debora Fioretti kam zu spät, sie wurden Vierte.

Seine nächsten WM-Zähler sammelte Poretz im Jagdrennen. Auf Athou Du Nord wurde er Zweiter hinter dem Franzosen Gonzague Cottreau auf Goudevivre und sorgte so auch für Jubel im Mannheimer Lager. Denn der sechsjährige Wallach gehört BRV-Ehrenpräsident Michael Himmelsbach. Im Ausgleich III war Vinzenz Schiergen auf Glad Libero hoch überlegen und mit zwei ersten und zwei zweiten Plätzen auch der erfolgreichste Jockey des Renntages.

Der Ausgleich IV um den Pfitzenmeier-Preis hätte ein Mannheimer Ereignis werden können, denn der von Marco Klein trainierte Anatol Artist aus dem Stall Grimminger feierte Premiere in Seckenheim und war - obwohl erstmals auf einer kleinen Bahn unterwegs - sogar Topfavorit. Doch nicht der in Kleins Stall arbeitende Jockey Tommaso Scardino ritt den sechsjährigen Wallach - er hatte sich bei einem Sturz zuvor leicht verletzt -, sondern kurzfristig sprang Rebecca Danz ein. Das Duo hatte gegen den mitfavorisierten Smoke on the Water aber keine Chance, unter Larissa Bieß gelang dem fünfjährigen Wallach ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg. Anatol Artist wurde Vierter, Rudolphs Cazador Sechster.