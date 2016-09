Großsachsen setzt auf Geschlossenheit

Großsachsen. Ein wenig mehr hatte man sich zum Saisonstart in Pfullingen am vergangenen Wochenende im Lager des Handball-Drittligisten TVG Großsachsen schon ausgerechnet. Doch am Ende stand eine ernüchternde 31:37 (17:17) Niederlage, die vor allem in Sachen Abwehrarbeit und Chancenverwertung etliche Fragen offen ließ. "So kannst du auswärts nicht gewinnen. Im Angriff haben wir uns viele Chancen erspielt, die aber leider nicht immer verwertet. Trotzdem haben wir noch 31 Tore geworfen. Das zeigt unser Potenzial. Die Defensive müssen wir aber dringend in den Griff bekommen, sonst wird ein Sieg gegen die HBW Balingen/Weilstetten II sehr schwer", sagt TVG-Trainer Stefan Pohl vor der Partie am Samstag (20 Uhr).

Die "Jung-Gallier" siegten zum Auftakt gegen den HC Oppenweiler/Backnang mit 27:24 und überzeugten durch eine kompakte und geschlossene Mannschaftsleistung. Auch ein Rückstand zu Beginn der Partie brachte die Mannschaft von Trainer Andre Doster nicht aus der Ruhe. Kurioserweise drehte man die Partie in Unterzahl. Aus dem Kollektiv ragten mit Kreisläufer Markus Dangers und Rückraummann Rene Zobel nicht nur aufgrund ihrer Größe und Gewichts heraus.

Dangers bringt bei einer Größe von 1,90 m ein Gewicht von 105 kg auf die Platte und ist nur ganz schwer zu stoppen. Gardemaße besitzt auch Zobel, der seine 97 kg auf 1,97 m verteilt. Keine Frage: Da kommt Schwerstarbeit auf die Saasemer Defensive zu.

Der TV Germania Großsachen will sich für die Leistung in Pfullingen rehabilitieren und die ersten beiden Punkte einfahren. "Das wird sicherlich eine schwere Aufgabe, aber das wird für uns die ganze Saison so gehen. Wie in den vergangenen Jahren muss die mannschaftliche Geschlossenheit unsere Stärke werden. Wir müssen schwer ausrechenbar sein. Das genau war in den vergangenen Jahren der entscheidende Faktor. Dadurch, dass wir viele Ab- und Zugänge hatten, funktioniert noch nicht alles wie erhofft. Aber wir arbeiten jeden Tag daran und wollen unseren Fans einen anderen TVG als in Pfullingen präsentieren", gibt TVG-Kapitän Jonas Gunst die Marchrichtung vor. wn/ü