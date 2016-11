Harder13 Cup ist zurück

Der letztmalige Turniersieger Eintracht Frankfurt ist 2017 nicht dabei. © Binder

Mannheim. Die Winterpause - ein Konstrukt, mit dem scheinbar niemand so wirklich etwas anfangen kann. Die englische Premier League legt erst gar keine ein, die meisten deutschen Topteams fliegen zum Trainingslager in deutlich wärmere Gefilde und die Fifa plant für 2022 eine Weltmeisterschaft Ende November. Die Trainer stehen dagegen vor der Aufgabe, Regeneration und Rückrundenvorbereitung unter einen Hut bringen zu müssen. Was bei all diesen Entwicklungen etwas auf der Strecke blieb, sind die Hallenturniere.

Der Harder13 Cup in der Mannheimer SAP Arena stellt hier indes eine Ausnahme dar. "Wir wollen unserem Ruf gerecht werden, dass wir das attraktivste Hallenturnier Deutschlands auf die Beine stellen", erklärte gestern Daniel Hopp, Geschäftsführer der Multifunktionshalle. Dazu beigetragen hat auch Otmar Schork. Der Sportliche Leiter des SV Sandhausen hat seine Beziehungen spielen lassen und ist sich nun sicher: "Wir sind das attraktivste Turnier, das in Deutschland zu diesem Zeitpunkt stattfindet." Neben seinem SVS sind auch die beiden Ligarivalen Karlsruher SC und 1. FC Kaiserslautern mit am Start.

Selbst ein Bundesligist nimmt am regional geprägten Hallenkick teil: Der SV Darmstadt 98. "Ob wir der große Favorit sind, wird man dann sehen", schmunzelte Darmstadts Teammanager Michael Stegmayer. Der Ehrgeiz seiner Truppe ist zumindest vorhanden: "Ich denke, dass wir den einen oder anderen Leistungsträger hier sehen." Der große Außenseiter ist der Lokalmatador. Regionalligist SV Waldhof kennt diese Rolle zwar, ließ sich aber auch 2010 nicht davon einschüchtern, als am Ende der Turniersieg wartete. "Wir sind zwar der krasse Außenseiter, versuchen aber nichtsdestotrotz, ein schlagkräftiges Team zu stellen", erklärte SVW-Coach Gerd Dais: "Die Fans werden uns dann auch tragen."

Harder13 Cup Teilnehmer : SV Darmstadt 98, Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern, SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim.

: SV Darmstadt 98, Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern, SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim. Turniermodus : "Round Robin" (Jeder gegen Jeden, die beiden besten Teams spielen im Finale den Turniersieg aus.

: "Round Robin" (Jeder gegen Jeden, die beiden besten Teams spielen im Finale den Turniersieg aus. Zeitplan : 16 Uhr: Einlass, 17:30 Turnierbeginn, 22:23 Uhr Anpfiff Finale.

: 16 Uhr: Einlass, 17:30 Turnierbeginn, 22:23 Uhr Anpfiff Finale. Preisgeld : Turniersieger: 15 000 Euro, Zweiter 5000 Euro, Dritter 1500 Euro.

: Turniersieger: 15 000 Euro, Zweiter 5000 Euro, Dritter 1500 Euro. Ticketpreise: Von 12 Euro pro Person (Fanblock SV Waldhof Oberrang), bis 170 Euro pro Person (Business Seats). msc

Schwierige Terminsuche

Für seinen Vorgänger Kenan Kocak, der vor der Saison nach Sandhausen gewechselt war, wird das Turnier etwas ganz Besonderes. Er feiert nicht nur seine Rückkehr nach Mannheim, sondern auch seinen 36. Geburtstag. "Das ist Verpflichtung für uns", erklärte Schork.

Doch wirklich rosig sieht die Situation des Hallenfußballs in Deutschland nicht aus: 2016 nahm kein Bundesligist an einem Hallenturnier teil, der Harder13 Cup musste nach neun Jahren zum ersten Mal pausieren. Der Grund: Den Veranstaltern fehlten die Vereine. "Neujahr und auch der 2. Januar sind keine guten Daten", sagte Hopp: "Die Woche danach lag zu nah am ersten Rückrundenspieltag." Schuld daran war unter anderem die durch die Europameisterschaft verkürzte Winterpause.

Ob die Tradition des Hallenfußballs in Zukunft ausstirbt, den "Traditionsteams" und der A-Jugend überlassen wird, oder doch bei den Profiteams wieder auflebt, steht noch in den Sternen. Dass sich bei der Jubiläumsausgabe des 10. Harder13 Cups einige gute Fußballer auf dem Kunstrasen der SAP Arena tummeln werden, steht bereits fest. msc