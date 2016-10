Heddesheimer Husarenstück

Zwei Tore in der Nachspielzeit: Heddesheims Co-Trainer Christian Emig (links) und Brandon Wiley konnten ihr Glück kaum fassen.

Mannheim. Der VfR Mannheim hat in der Fußball-Verbandsliga seine zweite Saisonniederlage quittiert. Die Mannschaft von Trainer Hakan Atik unterlag vor 300 Zuschauern bei der SG Heidelberg-Kirchheim mit 2:4. (0:1). "Wir hatten einfach zu viele Totalausfälle", war Atik stocksauer über den Auftritt seiner Spieler und betonte: "Es hat mir die Aggressivität gefehlt. Nach so einem starken Spiel zuletzt gegen Heddesheim nun so eine schwache Leistung - das ärgert mich ungemein."

Schon nach 60 Sekunden prüfte Marcel Gessler VfR-Keeper Sinan Bal. Als die Rasenspieler ins Spiel zu finden schienen, schlugen die Platzherren mit einem Konter erstmals zu. Alexander Hilbert erzielte das 1:0 für die SG (9.). Der VfR antwortete mit einer Drangphase, die beste Chance hatte Mustafa Hariri, dessen Schuss noch auf der Linie von einem Heidelberger geklärt wurde (38.).

Nach der Pause durften die Rasenspieler jubeln. Ajdin Zeric erzielte per Freistoß den Ausgleich (57.). "Da dachte ich, dass wir die Partie umbiegen können. Aber leider wurden wir direkt wieder ausgekontert", so Atik. Hilbert gelang das 2:1 (62.) für die SG Heidelberg-Kirchheim, die durch eine Einzelaktion von Gessel sogar auf 3:1 (66.) erhöhte. Marcel Höhn traf für den VfR noch zum 2:3 (82.), doch Kiyohito Yamada machte mit dem 4:2 (88.) den Kirchheimer Überraschungssieg perfekt. In der Tabelle haben die Mannheimer nun wieder drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSG Weinheim. vfr

Fort. Heddesh. - Eppingen 2:1 (0:0)

Aufsteiger Fortuna Heddesheim drehte in der Nachspielzeit ein verloren geglaubtes Spiel. Die Mannschaft von René Gölz lag zu Hause gegen den VfB Eppingen nach dem Treffer von Soner Bostan (48.) bis in die zweite Minute der Nachspielzeit mit 0:1 zurück. Dann sorgten die zuvor eingewechselten Stürmer Brandon Wiley (90.+2) und Paul Stro (90.+4) noch für die Wende.

"Die Mannschaft hat sich für ihren tollen Kampfgeist belohnt. Als wir das 1:1 erzielt haben, war ich eigentlich schon zufrieden. Doch wir wussten, dass wir noch eine letzte Chance bekommen würden. Und tatsächlich bekam Paul Stro den Ball auf den Spann. Das Ding hat er dann unter die Latte gedonnert. Es war ein unglaubliches schönes Gefühl", beschrieb Gölz die letzten Minuten einer tollen Begegnung. "Besonders für Brandon und Paul freut es mich, denn bisher standen sie ein bisschen im Schatten der anderen", so der Heddesheimer Trainer. fvh

Viernheim - Reichenbach 2:0 (2:0)

Im Kellerduell gelang dem TSV Amicitia Viernheim der erste Heimsieg. Vor 80 Zuschauern erwischten die Blaugrünen den besseren Start. Nach fünf Minuten gelang Clement Glässer das 1:0, nach einer halben Stunde erhöhte Maximilian Schroeher auf 2:0. Trotz des Rückstands kam der TSV Reichenbach besser aus der Kabine und drängte auf den Anschluss. Dario Pavkovic scheiterte am aufmerksamen Viernheimer Keeper Steven Stattmüller (55.). Nach Gelb-Rot für den Reichenbacher Simon Zimmermann (57.) war die Partie entschieden. JR