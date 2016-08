Heidelberg beeindruckt Lauf-Star

Mittendrin im Pulk der Testläufer, Favorit Florian Neuschwander. © Privat

Heidelberg. "Der Gelita Trail Marathon hat es in sich!" So lautete das Fazit von Florian Neuschwander nach dem dritten Vorbereitungslauf, der am Samstagvormittag in Heidelberg stattfand. Rund 150 Läufer waren trotz sengender Hitze nach Schlierbach gekommen, um mit dem Star der Läuferszene das letzte Teilstück der Strecke zu testen. Höhepunkt war die gefürchtete Himmelsleiter und die anschließende Bergab-Passage.

Die Trailrunning-Läufer der Region bereiteten Neuschwander, einem der besten Ultra- und Trail-Läufer weltweit, ein herzliches Willkommen. Umringt von seinen Fans ging es von Ziegelhausen über den Königstuhl zum Ziel im Heidelberger Schlossgarten. Die Himmelsleiter nötigte allen Teilnehmern gehörigen Respekt ab. "Das war ein harter Anstieg", meinte Neuschwander. "der richtig heftig wird, wenn man erst einmal 38 Kilometer in den Beinen hat. Also, beim Wettkampf erst mal schön locker loslaufen."

Streckenrekord anvisiert

Mit seiner lässigen Art ist der Wahl-Frankfurter sehr erfolgreich. 2016 war er der beste Deutsche beim Wings for Life World Run in München, 2015 gewann er als erster Deutscher den Transrockies Run in Colorado mit über 193 Kilometern und 6000 Höhenmetern, 2013 war er Vizeweltmeister im Ultra Trail (77 km). Am 2. Oktober steht mit dem Trail Marathon Heidelberg ein weiteres hartes Rennen auf seinem Programm. Für Neuschwander steht fest: Er will auch diesen gewinnen - bestenfalls mit Streckenrekord. Dieser liegt zurzeit bei 3:14:35 Stunden, die Matthias Müller 2015 lief. zg