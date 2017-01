Heimrecht fehlt zum MHC-Glück

Heimrecht im Viertelfinale - darauf hofft Aditya Pasarakonda (links). © Binder

Mannheim. Für das Viertelfinale um die deutsche Hallenhockeymeisterschaft sind die Herren des Mannheimer HC bereits qualifiziert. "Jetzt wollen wir uns noch das Heimrecht im Viertelfinale sichern", sagt MHC-Co-Trainer Aditya Pasarakonda.

Um Platz eins in der Südgruppe der Hallenhockeybundesliga zu verteidigen, muss der Tabellenführer aus Mannheim beim abschließenden Hauptrundenwochenende aber noch mindestens einen Sieg landen, um aus eigener Kraft als Südmeister ins Viertelfinale einzuziehen, wo der MHC dann denn Zweiten der Westgruppe zu Gast hätte.

Die Blau-Weiß-Roten vom Neckarplatt müssen zweimal auswärts ran. So steht am Samstag (15 Uhr) die Partie beim Nürnberger HTC an, und am Sonntag (12 Uhr) geht es bei der TG Frankenthal zur Sache.

Ob es für das Schlusslicht TGF am Sonntag noch um den Klassenerhalt geht, wird sich allerdings wohl schon heute Abend entscheiden, wenn der TSV Mannheim Hockey in der Frankenthaler Stadtsporthalle (20 Uhr) antritt. "Für Frankenthal geht es am Freitag um alles, während für uns wohl weder nach unten noch nach oben noch etwas drin ist", meint TSVMH-Coach Stephan Decher.

Die Pfälzer müssen dieses Heimspiel unbedingt gewinnen, wenn sie überhaupt noch eine Chance haben wollen, den Abstieg aus dem Oberhaus zu vermeiden. Schließlich müssen die Frankenthaler am Abschlusswochenende zwei Siege landen und auf Patzer des Nürnberger HTC hoffen, um drin zu bleiben. Die Schwarz-Weiß-Roten vom Fernmeldeturm müssen dieses Spiel allerdings selbst gewinnen, wenn sie ihre zumindest kleine Viertelfinalchance am Leben halten wollen.

Kleine Chance auf Platz zwei

Sollte dem zweitplatzierten Münchner SC am Abschlusswochenende nämlich nicht mehr als ein Punkt gelingen, könnten die TSVMH-Herren mit einem Sieg in Frankenthal und einem Heimsieg gegen den HC Ludwigsburg am Sonntag (12 Uhr, Primus Valor Arena) sogar noch Platz zwei erreichen, der ebenfalls das Viertelfinale bedeutet. and