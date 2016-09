Heiße Phase vor dem Saisonstart

Mannheim. Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro sind erst zwei Wochen her, da läutet der NH-Cup beim Mannheimer HC ab morgen die heiße Phase im Hinblick auf die neue Feldhockey-Bundesligasaison ein, die bei den Damen und Herren am 17. September beginnt. "Für uns ist der NH-Cup letztlich schon wie das erste Bundesligawochenende, weil wir erstmals wieder die ganze Mannschaft soweit zusammen haben", freut sich Herrentrainer Michael McCann auf die beiden Turniertage am heimischen Neckarplatt.

Fehlen wird den Blau-Weiß-Roten allerdings Tomas Prochazka, der ebenso wie Bara Haklova von den MHC-Damen, noch bis Sonntag mit der tschechischen Nationalmannschaft in Prag beim Erstrundenturnier der World League aktiv ist. "Auch Andreas Späck wird nicht spielen und Philipp Huber hat sich bereits Richtung Bangkok verabschiedet", berichtet McCann. Mittlerweile beim MHC eingetroffen ist dagegen der argentinische Nationalspieler Gonzalo Peillat, der mit den Gauchos in Rio Olympiasieger wurde. "Bei Gonzalo werden wir sehen, ob er am Wochenende schon zum Einsatz kommt", so McCann über den Goldmedaillengewinner.

Auftaktspiel gegen Berliner HC

Die MHC-Herren bestreiten um elf Uhr in der MHC-Arena das Auftaktspiel gegen den Bundesligakonkurrenten Berliner HC. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Zweitligist Münchner SC und Erstligist Crefelder HTC. Zeitgleich mit den MHC-Herren startet morgen (11 Uhr, Platz 2) auch der Titelverteidiger ins Rennen, denn die Auflage 2015 gewann der damalige Bundesligaaufsteiger TSV Mannheim Hockey.

Für die Schwarz-Weiß-Roten vom Fernmeldeturm erwies sich der Turniersieg am Neckarplatt als gutes Omen, schließlich wurde das Ziel Klassenerhalt in der Bundesliga sogar vorzeitig erreicht. Der TSVMH bekommt es in seinem ersten Spiel mit dem Erstligaaufsteiger TuS Lichterfelde zu tun. Weitere Vorrundengegner sind der Zweitligist Schwarz-Weiß Köln und Ligakonkurrent Nürnberger HTC. Das Herrenfinale ist für Sonntag (14 Uhr) vorgesehen.

Bei den Damen setzt sich das Feld nur aus Erstligisten zusammen. So bekommen es die MHC-Damen morgen (14 Uhr) in Gruppe A zunächst mit dem Großflottbeker THGC zu tun. Die weiteren Gruppengegner heißen Berliner HC und Aufsteiger Rüsselsheimer RK. Das Damenfinale findet am Sonntag, um 12.45 Uhr statt. and