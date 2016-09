„Hier und da einen der Großen ärgern“

Viernheim/Mannheim. "Nur nicht noch einmal in die Relegation", das ist das Ziel von Frank Schmitt, Trainer des Handball-Badenligisten TSV Amicitia Viernheim vor der am Samstag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TV Bretten beginnenden Saison. Nachdem die Südhessen zwei Jahre in Folge als Vize-Meister denkbar knapp in der Aufstiegsrelegation gescheitert waren, soll nun der Sprung in die Oberliga als Meister gelingen. "Natürlich muss alles passen, um Meister zu werden, aber es ist unser Ziel und dafür werden wir Vollgas geben", verspricht Schmitt.

Um tatsächlich den Titel ins Visier zu nehmen, haben die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Ralf Schaal erstmal ihre wichtigste Aufgabe gemeistert: Sie haben genügend Schiedsrichter gestellt, damit das Badenliga-Team nicht wieder mit einer Punkte-Bürde starten muss. In der vergangenen Runde waren es gleich fünf Zähler, die abgezogen wurden und die unterm Strich den Aufstieg kosteten. Zudem wurde nochmals im Kader nachgelegt. Zwar mussten Tobias Seel (Heddesheim), Julian Waldorf (pausiert) und Stefan Dietrich (Birkenau) abgegeben werden, dafür wurden Dominik Seib und Marcel Koch (beide TV Friedrichsfeld), Marcel König (eigene zweite Mannschaft), Marvin Wachter (Leutershausen II), Florian Mäffert (Hemsbach) und Sebastian Knierim (Großsachsen) geholt. Damit ist Viernheim vor allem in der Breite deutlich besser aufgestellt.

Optimistische Friedrichsfelder

Sehr gespannt sein darf man auf den ersten Pflichtspielauftritt der neuformierten Mannschaft des TV Friedrichsfeld. Die Mannheimer müssen mit ihrem ebenfalls neuen Trainer Frank Schmiedel gleich am Samstag (20 Uhr) beim Titelaspiranten TSV Birkenau antreten. Doch Verstecken gilt nicht. So strahlt beispielsweise Sebastian Wingendorf, der vom Oberliga-Aufsteiger Heddesheim zum TVF wechselte, Zuversicht aus: "Ich denke, dass wir eine spielerisch sehr starke Mannschaft haben, der es lediglich noch an Erfahrung und Abgeklärtheit fehlt. Wir werden aber definitiv nicht nur bei den Heimspielen punkten und ich möchte zumindest hier und da einen der Großen ärgern. Wenn wir das schaffen, ist am Ende der Runde ein Platz unter den ersten Fünf drin." Die Kampfansage des Rückraumspielers an Birkenau ist deutlich: "Unser Ziel ist es, mit zwei Punkten in die Runde zu starten."

Neben Wingendorf wechselten mit Marc Kolander, Marco Dubois und Christian Schemenauer drei weitere Heddesheimer zu ihrem früheren Trainer. Aus der eigenen zweiten Mannschaft rücken Pascal Maas und Robin Kneis, aus der Jugend Marco Hindenberger, Jannik Seitz und Luka Schmitt nach.

Mit Moritz Klenk wurde ein Talent auf der Spielmacherposition von der Bundesliga-A-Jugend der SG Leutershausen zurück zum TVF geholt, Dominic Diehl aus Brühl vervollständigt den deutlich breiteren Kader. "Wir haben eine wirklich gute, interessante Mannschaft zusammen", ist Schmiedel überzeugt, dass das Team eine gute Rolle spielen kann. In Testspielen wurde beispielsweise dem Drittligisten Hochdorf ein 27:27-Remis abgetrotzt und gegen Landesligisten wie Neuthard (30:23) und Bammental (29:13) standesgemäße Siege eingefahren. me