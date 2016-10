Hörbares Aufatmen am Alsenweg

Hassan Amin (vorne) wird die Partie gegen seinen Ex-Verein Saarbrücken am Samstag verpassen. Der Afghane ist mit seiner Nationalmannschaft in Malaysia. © Binder

Mannheim. Nein, seine Nachtruhe hatte sich Gerd Dais auch nicht von der jüngsten Sieglos-Serie des SV Waldhof beeinträchtigen lassen. "Ich schlafe eigentlich immer ganz gut - egal, ob Sieg oder Niederlage", berichtete der Trainer des Fußball-Regionalligisten. Doch dass die Stimmung auf dem Trainingsplatz gestern Morgen nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Astoria Walldorf deutlich gelöster war als zuletzt, konnte der 53-Jährige durchaus bestätigen. "Da wurde schon etwas mehr geflachst als in den vergangenen Tagen", berichtete Dais, der nun darauf hofft, dass der so wichtige Dreier gegen die Nachbarn aus Walldorf weiteres Selbstbewusstsein für das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr, Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen) gibt.

"Der Sieg gegen Walldorf war ebenso wichtig wie verdient. Jetzt gilt es, in Saarbrücken nachzulegen", weiß auch Dais, dass der SVW auf Platz vier (23 Punkte) trotz der jüngsten Durststrecke mit einem Sieg im Saarland plötzlich wieder ganz dick im Geschäft im Kampf um die ersten beiden Plätze wäre. Primus Elversberg (26) hat wie Saarbrücken schließlich nur drei Zähler mehr, wobei der FCS allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Viele Parallelen beider Klubs

Waldhof-Splitter Für das Spiel des SV Waldhof beim 1. FC Saarbrücken (Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen) wird am Gäste-Fanblock keine Tageskasse geöffnet. Die letzte Möglichkeit, sich Tickets zu sichern, gibt es heute auf der Geschäftsstelle des SV Waldhof (10 bis 14 Uhr). Das Viertelfinale im BFV-Pokal bei der TSG Weinheim am 1. November wurde von 14 Uhr auf 13.30 Uhr vorverlegt. Der Vorverkauf für diese Begegnung beginnt voraussichtlich am kommenden Montag. Nicolas Hebisch (Wirbelfraktur), Jannik Sommer (Kreuzbanddehnung) und Ederson Tormena (Fersensporn) konnten gestern wie gehabt nur Lauftraining absolvieren. Ein Einsatz in Saarbrücken ist für das Trio deshalb kein Thema.

Dass die Saarländer, die in der vergangenen Saison als Siebter klar hinter ihren Ansprüchen blieben, in der aktuellen Spielzeit ganz oben mitmischen, hat für Lukas Kiefer einen einfachen Grund: "Die Mannschaft tritt in diesem Jahr mit ihren Fans im Rücken viel geschlossener auf. Die ganze Unruhe ist weg", sagt der Mittelfeldspieler des SV Waldhof - und der muss es schließlich wissen. In der Spielzeit 2015/2016 trug Kiefer noch das Trikot des 1. FC Saarbrücken. "Generell gibt es aber viele Parallelen zwischen Waldhof und Saarbrücken", führt der 23-Jährige die große Fan-Basis, die Vergangenheit im bezahlten Fußball und die Ambitionen, dahin zurückzukehren, an.

Herausragender Angreifer der Saarbrücker, die vom Kölner Ex-Profi Dirk Lottner trainiert werden, ist Neuzugang Patrick Schmidt, der vom FC Homburg an die Saar wechselte. Für den 23-Jährigen stehen bereits neun Treffer zu Buche, was auch Lukas Kiefer nicht verborgen geblieben ist. "Er war in der Vorbereitung frei von Verletzungen und hat nun einen ganz anderen Rhythmus", hat der Mittelfeld-Akteur des SV Waldhof beobachtet.

SVW-Coach Dais warnt zudem vor Schmidts Sturmpartner Kevin Behrens, erwartet von den Saarländern aber nicht unbedingt ein Offensiv-Feuerwerk. "Ihre Stärke ist eher eine solide Defensive und das schnelle Umschaltspiel über die Außenbahnen", beschreibt Dais seine bisherigen Beobachtungen und will dem Tabellenzweiten hier nicht ins offene Messer laufen. "Im eigenen Stadion soll Saarbrücken gerne auch etwas für die Offensive tun. Wir wollen uns dort nicht auskontern lassen", wird der SVW laut Dais nicht mit fliegenden Fahnen anrennen.

Mit Blick auf die personelle Situation wäre dieser Plan auch ziemlich vermessen. Neben den langzeitverletzten Offensivkräften fehlt in Völklingen schließlich auch der Gelb-Rot-gesperrte Kiefer und Außenverteidiger Hassan Amin. Der 24-Jährige wird für die vom ehemaligen Waldhof-Co-Trainer Petar Segrt betreute afghanische Nationalmannschaft freigestellt, die am Dienstag in Malaysia antritt. "Das ist ein bisschen doof, jetzt verpasse ich ausgerechnet die Partie gegen meinen Ex-Verein", wäre Amin gerne mit dabei gewesen, aber auch beim SVW, versucht man, mit der Situation umzugehen.

"Das muss man respektieren. Hassan jetzt vor eine Entweder-Oder-Situation zu stellen, gehört sich nicht", sagt Trainer Dais, der sich allerdings wünschen würde, dass auch Regionalligisten bei Abstellungen die Möglichkeit haben, Spiele zu verlegen. Die Lücke auf der linken Abwehrseite wird voraussichtlich Marco Müller schließen, Marcel Seegert könnte nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre dann auf die rechte Seite rücken.