„Ich kann mehr als Ecken schießen“

Gonzalo Peillat wird die Abwehr des MHC sicher verstärken. © Binder

Mannheim. Am Wochenende startet die Feldhockey-Bundesliga in die neue Saison und für die Herren des Mannheimer HC beginnt die Runde mit Heimspielen gegen den Aufsteiger Klipper THC Hamburg (Samstag, 17 Uhr) und dem UHC Hamburg (Sonntag, 14.30 Uhr). Dann wird mit dem argentinischen Olympiasieger Gonzalo Peillat auch der wohl derzeit beste Strafeckenschütze der Welt für den MHC auflaufen. Der 24-Jährige freut sich auf die neue Aufgabe in Mannheim, wie er in folgendem Interview berichtet.

Herzlichen Glückwunsch zum Olympiasieg, Herr Peillat. Haben Sie schon realisiert, was da in Rio geschehen ist?

Gonzalo Peillat: Es ist immer noch wie ein Traum. Nach unserer Rückkehr nach Argentinien wurden wir sogar vom Präsidenten Mauricio Macri empfangen. Es waren so viele Menschen zum offiziellen Empfang in Buenos Aires und wir waren in allen TV-Sendern des Landes zu Gast. Irgendwie war jeden Tag Party!

Gonzalo Peillat Gonzalo Peillat wurde am 21. August 1992 in Buenos Aires (Argentinien) geboren. Bereits im Alter von sechs Jahren begann er mit dem Hockey. Die letzten beiden Spielzeiten war Gonzalo Peillat beim niederländischen Erstligisten HGC Wassenaar in der Hoofdklasse aktiv, wo er in der Saison 2015/2016 mit 33 Toren die Torjägerliste der niederländischen Liga anführte. Nach WM-Bronze 2014 gewann Peillat am 18. August 2016 mit Argentinien in Rio Olympisches Gold durch einen 4:2-Finalsieg über Belgien. Mit elf Treffern war er zugleich bester Torschütze des Turniers. and

In Argentinien ist Hockey ja ein durchaus ein populärer Sport, spürt man das zusätzlich?

Peillat: Argentinien ist eine große Fußballnation und mit der Popularität eines Lionel Messi können wir nicht mithalten. Aber es ist es natürlich schön, wenn auch einmal Hockey im Mittelpunkt steht, schließlich war es die erste olympische Hockey-Goldmedaille für Argentinien.

Und wie oft schaut man sich selbst die Goldmedaille an, um sich zu vergewissern dass alles doch kein Traum ist?

Peillat (lacht): In der ersten Woche nach dem Olympiasieg habe ich tatsächlich jeden Tag auf meine Medaille geschaut, um zu begreifen dass es tatsächlich wahr ist.

Argentinien zählte bei den Herren nicht unbedingt zum Favoritenkreis. Hat die Mannschaft denn stets daran geglaubt, dass sie es schaffen kann?

Peillat: Wir wussten dass wir ein gutes Team beisammen haben, aber die überraschende 1:2-Vorrundenniederlage gegen Indien hat uns nachdenken lassen, weil wir da einfach zu viele Fehler gemacht haben. Das hat uns aber noch enger zusammenrücken lassen.

Hatten Sie denn Befürchtungen jetzt in das Land zu wechseln, dass Sie bei Olympia mit Ihren drei Strafeckentreffern mit 5:2 aus dem Halbfinale geworfen haben?

Peillat: Solche Befürchtungen hatte ich nicht und ich bin ja auch sehr freundlich in Deutschland aufgenommen worden. Mein Freund Guido Barreiros spielt schon länger hier in Mannheim und man hat sich dort große Mühe gegeben mich und meine Freundin Florencia Habif, die ja auch mit den argentinischen Damen in Rio gespielt hat, hierher zu holen. Die Jungs aus der Mannschaft und der ganze Klub haben mich jedenfalls schon gut aufgenommen.

Der MHC setzt in der nun anstehenden Bundesligasaison und der Euro Hockey League natürlich auch auf ihre Strafeckentore . . .

Peillat: Ich hoffe dass man mich als Verteidiger nicht nur deswegen geholt hat (lacht). Natürlich bin ich ein guter Eckenschütze, aber ein paar andere Sachen kann ich schon auch noch. Zuletzt habe ich ja in den Niederlanden gespielt und in Deutschland bin ich nun auf die Liga gespannt, weil hier gerade in der Defensive starkes Hockey gespielt wird.