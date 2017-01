Im alten Jahr fallen die Streckenrekorde

Alle Bilder anzeigen Tobias Arnold und Lea Düppe (beide MTG Mannheim) sorgten in Heddesheim schnell für klare Verhältnisse. © Binder

Heddesheim. Als Tobias Arnold die Nordbadenhalle verließ, um sich in die Startaufstellung zum 27. Heddesheimer Silvesterlauf zu stellen, schüttelte er sich erst einmal ordentlich. "Es war saukalt", bestätigte der 26-Jährige eine halbe Stunde später im Ziel. Temperaturen um den Gefrierpunkt und Frost sorgten für schwierige Laufbedingungen, mit denen Arnold aber perfekt zurechtkam. Die 7,77 Kilometer lange Strecke des Hauptlaufes absolvierte er in 23:36,68 Minuten, gewann die Herren-Konkurrenz und knackte zusätzlich den drei Jahre alten Streckenrekord.

"Das habe ich überhaupt nicht erwartet", erklärte Arnold (MTG Mannheim/engelhorn sports) überrascht. Gleich nachdem Bürgermeister Michael Kessler den Startschuss abgefeuert hatte, entstand ein Führungstrio, dem neben Arnold auch der Berglauf-Spezialist Kim Abel (TV Schriesheim) und der ehemalige Streckenrekordhalter Joshua Sickinger (LG Region Karlsruhe) angehörten.

"Ich wollte das Feld von Beginn an auseinanderziehen, deshalb bin ich schnell angegangen", erklärte Sickinger, der nach einem Krankenhausaufenthalt erst seit vier Wochen wieder im Training ist, das hohe Tempo von Arnold und Abel aber schon früh nicht mehr mitgehen konnte. Da Arnold auch Abel nach drei Kilometern abschüttelte, war das Rennen bereits nach der ersten von zwei Runden um den Heddesheimer Badesee entschieden. "Ich habe heute Morgen schon auf der Rolle trainiert, wollte deshalb nur entspannt mitlaufen und bin deshalb total mit meiner Leistung zufrieden", meinte Abel, der sich in 23:45,72 Minuten den zweiten Platz sicherte.

Noch schneller war das Rennen der Frauen entschieden: Siegerin Lea Düppe (MTG/engelhorn sports team) hatte bereits nach der Einführungsrunde über den Trimm-Dich-Pfad einen Vorsprung von mehr als 100 Metern auf die Zweitplatzierte, den ihr im Verlauf des Rennens keine Konkurrentin mehr streitig machte. Düppe gewann in 28:20,21 Minuten und stellte ebenfalls einen neuen Streckenrekord auf. Auf Platz zwei landete die erst 15-jährige Judith Kadel (TSG Weinheim) in 28:58,1 Minuten, gefolgt von Friederike Freimuth (SV Nikar Heidelberg) in 29:13,7 Minuten.

Düppe gewinnt Bergstraßen-Cup

In Heddesheim startete Lea Düppe vor allem wegen des Bergstraßen-Cups. Traditionell beschließt der Silvesterlauf die fünfteilige Cup-Wertung. "Ich wollte unbedingt die drei Läufe vollmachen, nur so kam ich noch in die Wertung", erklärte Düppe, die nun genug Punkte für den Gesamtsieg gesammelt hat. Gleiches gelang ihrem Team-Kollegen Florian Bausch, der beim Silvesterlauf zwar nur auf den fünften Platz lief, aber von besseren Leistungen bei drei anderen Cup-Läufen profitierte.

Neben dem Hauptlauf, der über 500 Läufer anzog, startete die Mini-Meile im Rahmen des Heddesheimer Silvesterlaufs, bei der eine 4,4 Kilometer lange Runde um den Badesee gelaufen wurde. Hier gewannen Florentin Caesan und Leonie Trometer (beide MTG).