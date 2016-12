In Mannheim getroffen, in Chile verliebt

Vereint in Mannheim: Ainhoa Palomo und Dante Bahamonde Knopke. © privat

MANNHEIM. Für Dante Bahamonde Knopke ist es das erste Weihnachtsfest in Deutschland. Der Chilene, der für die SG Mannheim in der Basketball-Regionalliga spielt, feiert Heiligabend weit weg von zu Hause. Aber allein ist er nicht. Mit seiner Freundin Ainhoa Palomo wird der 19-Jährige den 24. Dezember verbringen.

Beide haben sich 2014 beim Albert-Schweitzer-Turnier für U-18-Teams in Mannheim kennengelernt. "Mein Vater hatte bei den Turnieren zuvor schon mehrere Male Teams betreut. Damals habe ich gesagt, dass ich das auch gerne machen würde", schildert Ainhoa: "Eigentlich wollte ich die Chilenen damals gar nicht übernehmen. Die Südamerikaner hatten den Ruf, schwierig zu sein, gerade zu Frauen. Mein Papa hatte auch die Argentinier schon betreut. Er ist ja Spanier."

Einladung nach Chile

Doch ihre Befürchtungen waren unbegründet. "Das war eine sehr nette Zeit", erklärt Ainhoa und erzählt: "Zu einer Mutter eines Spielers hatte ich einen besonders guten Draht. Letztlich hat sie mich dann auch nach Chile eingeladen." So kam es, dass die junge Mannheimerin, damals 18 Jahre alt, nach Südamerika zu ihrer Gastfamilie kam. Und Dante? "Wir haben uns damals schon gekannt, aber als das chilenische Team abreiste, haben wir uns gestritten, sind somit nicht im Guten auseinander", erzählt Ainhoa.

In Chile tourte Ainhoa mit ihrer Gastmutter zu Spielen des dortigen Erstligisten Osorno. "Der Sohn meiner Familie spielte professionell Basketball, das in Chile hinter Fußball Sportart Nummer zwei ist", erzählt sie. Osorno ist im südamerikanischen Land ein Top-Klub. Genau wie AB Ancud. Dort spielte Dante Bahamonde Knopke. "Als meine Gastmutter mir sagte, dass wir zweieinhalb Stunden nach Ancud fahren und dort Dante sehen würden, habe ich mir das überlegt. Aber ich bin dann doch mit", sagt die Mannheimerin. Das Ergebnis: Ainhoa und der junge Basketballer wurden ein Paar.

Als Ainhoa ihrem Freund erklärte, dass sie nach Deutschland zurückkehren würde, zog der sofort mit. Seit August wohnen Dante und Ainhoa in der Quadratestadt. "Derzeit haben wir bei meinen Eltern unser Zuhause", erzählt die 20 Jahre alte Studentin, die sich in Mainz für Politikwissenschaften und Ethnologie eingeschrieben hat. Sie fügt an: "Wir sind zusammen aus Dantes Heimat Chile im Sommer nach Deutschland gekommen. Einer von uns zweien musste den Sprung wagen. Und ehrlich, ich wollte nicht in Chile bleiben. Auch wenn ich das Land liebe, aber hier in Deutschland sehe ich einfach die besten Möglichkeiten in Sachen Ausbildung. Dass Dante mit wollte, war natürlich super-schön."

Zunächst bekam der Chilene jedoch kein Visum. Im August klappte es aber. Momentan hat er eine längere Aufenthaltsbewilligung. "Dante hat seinen ersten Sprachkurs absolviert. Für nächsten Monat hat er zwei Praktika, aber er sucht ganz verzweifelt nach einer Ausbildungsstelle, was auch essenziell ist, um den Aufenthaltstitel zu behalten", erklärt Ainhoa, die betont: "Eigentlich war Basketball bislang Dantes Leben." Da Ainhoa bei der SG Mannheim Basketball spielt, kam der Kontakt zum Regionalliga-Coach Peter Eberhardt zustande. Der nahm den 19-Jährigen mit Handkuss. "Dante ist auch voll begeistert, er geht mit den Jungs aus der Mannschaft aus, hat wirklich großen Spaß. Besonders Peter Eberhardt mag er, er spricht auch viel mit ihm", erzählt Ainhoa. Mit der SG steht der Chilene auf dem ersten Tabellenplatz. Der Aufstieg in die Erste Regionalliga, die vierthöchste deutsche Spielklasse, ist möglich.

Zu essen gibt es am Heiligen Abend bei den beiden Raclette. "Das ist ganz traditionell in unserer Familie, aber eben nichts Chilenisches", schmunzelt Ainhoa und beruhigt ihren Freund: "Zwischen den Jahren gibt es sicher auch Empanadas."