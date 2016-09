Jan Steffan dreht das Derby

Ladenburg. Das Derby in der Ringer-Oberliga zwischen dem ASV Ladenburg und dem KSV Schriesheim hat das gehalten, was sich die Fans im Vorfeld versprochen hatten: In einem spannenden, von alter Rivalität geprägten Duell in der vollen Ladenburger Turnhalle lag der gastgebende ASV vor dem letzten Kampf mit 14:12 vorne. Jan Steffan entschied das Derby allerdings zugunsten des KSV, der einen 16:14-Erfolg feierte.

Steffan stand gegen Dominic Elias bei einer 16:2-Führung vor einem technischen Punktsieg, ehe Elias eine Vierer-Wertung gelang und Steffan nur knapp einer Schulter-Niederlage entging. Doch nach dem 6:16 ging Steffan kein großes Risiko mehr ein und entschied bei einer 21:6-Führung durch diesen "Vierer" das Derby für die Gäste.

"Jan war unser Matchwinner", lobte KSV-Trainer Kai Dittrich. Ladenburg haderte dagegen, dass Sascha Helmling mit einer Blutvergiftung ausgefallen und dazu Fliegengewichtler Alexander Riefling um 100 Gramm zu schwer für die 57-kg-Klasse war. Ohne Motivation kassierte er eine Schulter-Niederlage gegen Kerim Ferchichi.

Ladenburger nicht unzufrieden

Neben Steffan und Ferchichi holten für Schriesheim Marcus Plodek (schulterte Jonas Schmitt), Attila Tamas (9:4 gegen ASV-Trainer Patrick Sauer) sowie Rahmatullah Moradi die Punkte. Für Ladenburg siegten Shamil Gadzhiev, Oskar Sobczak, Thomas Karnauka, Schamil Ertuganow und Mamoun Al Krad. ASV-Abteilungsleiter Herbert Maier war "begeistert von tollen Kämpfen. Wir haben uns gut geschlagen".

Der RSC "Eiche" Sandhofen unterlag dem letztjährigen Vizemeister KSV Ketsch mit 11:22. Bei der "Eiche" wirkte sich aus, dass mit Robert Karkusov und Artjem Jonin zwei Leistungsträger fehlten und zudem eine Klasse nicht besetzt werden konnte. Trotzdem reichte es gegen den Favoriten zu vier Einzelsiegen. Für die "Eiche" punkteten Michael Knittel, Patrik Püspoki, Hasan Yilmaz und Florian Fuchs. Für die Gäste waren vier Siege mit der Höchstpunktzahl entscheidend. PW