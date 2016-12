Kann das Gölz-Team seinen Titel verteidigen?

Riesiger Jubel am 24. Januar 2016 in der Mannheimer GBG Halle: Fortuna Heddesheim gewinnt den Titel beim MorgenMasters.

MANNHEIM. 2016 war das Jahr von Fortuna Heddesheim. Die Fußballer schafften den Aufstieg in die Verbandsliga und dort überwintert das Team von Trainer René Gölz als Tabellenzweiter. Angefangen hatte alles mit dem Sieg beim MorgenMasters. "Das war schon eine Sensation", sagt Gölz rückblickend.

Ob die Fortuna, die ja einer der Mitveranstalter der Turnierserie ist, den Titel verteidigen kann? "Wir müssen erst einmal durch die Qualifikationsturniere, das wird schon schwer genug", sagt der Heddesheimer Trainer.

In Anbetracht der sportlichen Situation ist es auch noch nicht sicher, ob der Verbandsliga-Zweite mit den besten Spielern in der Halle antreten wird. Die Fortuna kämpft nämlich überraschend um den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. "Natürlich ist die bisherige Ligasaison für uns als Aufsteiger äußerst erfreulich verlaufen. Wir befinden uns derzeit mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TSG 62/09 Weinheim und fünf Zählern Vorsprung auf den Dritten VfR Mannheim in einer Sandwichstellung. Und das, obwohl wir viel Verletzungspech die Runde über gehabt haben. Wer da alles in der Halle spielt, muss man abwarten", verdeutlicht Gölz.

Fest steht bislang, dass Thorsten Kniehl, der beim MorgenMasters-Sieg wichtige Treffer erzielte, aber in diesem Jahr immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, Sandro Ingaunta, der nach einer langen Pause nach Kreuzbandriss erst vor kurzem wieder Tritt fasste, sowie Yannick Wöppel nicht mit beim MorgenMasters dabei sein werden.

Vor wenigen Tagen vermeldete die Fortuna mit Egzon Abdullahu den ersten Winterneuzugang. "Er hat schon gefragt, ob er in der Halle spielen kann. Wir werden ihn vielleicht nehmen", betont der Fortuna-Übungsleiter.

Gölz selbst wird bei den Qualifikationsturnieren nicht an der Bande stehen - aus beruflichen Gründen. "Christian Emig und Melvin Faust werden mich ersetzen. Ich habe volles Vertrauen in beide. Ich hoffe, dass wir uns wieder für das Finalturnier qualifizieren können", sagt der Heddesheimer Trainer.