Keine TSG-Abgänge

Weinheim. Am Saisonende stehen die Zeichen auf Abschied, doch während der Winterpause wird es bei den Fußballern der TSG 62/09 Weinheim noch keine Veränderungen geben. Mit dem gleichen Kader wie in der Vorrunde will der Verbandsliga-Tabellenführer auch die restlichen 14 Saisonspiele bestreiten, die mit der Partie am 4. März beim VfB Eppingen beginnen.

"Es gibt bei uns weder Zugänge noch Abgänge in der Winterpause", erklärte TSG-Spielleiter David de Vega. Wechselwillige Spieler hätten bis zum 31. Dezember ihre Abmeldung beim bisherigen Verein vorlegen müssen. "Wir erteilen in der Winterpause aber generell keine Freigaben", betonte de Vega. "Das haben wir bisher immer so gehalten und das gilt genauso in dieser Saison."

Auch Thomas Süß muss bleiben

Damit bleibt auch Thomas Süß bis zum Sommer bei den Weinheimern. Der spielende Co-Trainer hatte selbst erklärt, eventuell schon in der Winterpause den Verein verlassen zu wollen. "Wir haben mit Thomas gesprochen, ihm erklärt, warum er jetzt keine Freigabe erhält und brauchen ihn auch in der Rückrunde weiterhin als Führungsspieler und Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft", sagte de Vega, dessen Weg sich am Saisonende ebenso von der TSG 62/09 trennen wird wie der von Trainer Dirk Jörns.

"Wir gehen nun unverändert in die Rückrunde und hoffen, dass unsere Langzeitverletzten Lukas Cambeis, Thomas Krämer und Stefan Matthes in der Vorbereitung wieder einsteigen können und uns zumindest im letzten Saisondrittel wieder zur Verfügung stehen", sagte de Vega. Am 24. Januar wird sich die Weinheimer Mannschaft dann zum Trainingsauftakt treffen. bk/ü