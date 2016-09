Kleine Aufstellung chancenlos

KARLSRUHE. Die Basketball-Damen der SG Mannheim sind mit einer deutlichen Schlappe in das Abenteuer Regionalliga Baden-Württemberg gestartet. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Sven Schumacher kam beim SSC Karlsruhe mit 40:75 (25:41) unter die Räder. "Meine komplette Centergarde ist ausgefallen. Unsere größte Spielerin war 1,70 Meter. Die Karlsruherinnen konnten dagegen komplett spielen, die waren ein sehr junges, hungriges Team", betonte der Mannheimer Coach.

Im ersten Viertel legte Karlsruhe los wie die Feuerwehr und führte mit 21:6 (10.). Danach schafften es die SG-Damen, das Spiel offener zu gestalten. Angeführt von Heike Fuchshuber, die mit 19 Punkten die Topscorerin des Aufsteigers war, hielten die Mannheimerinnen im zweiten Viertel den Rückstand in Grenzen.

"Dann hat sich mit Carolin Hellinger-Ingerfurth auch noch meine Kapitänin verletzt. Danach sind wir zusammengebrochen", sagte Schumacher. Karlsruhe zog auf 54:34 (30.) davon und gewann mit 35 Punkten Vorsprung. "Dass es so deutlich werden würde, hätte ich auch nicht erwartet", sagte Schumacher, der seine Mannschaft aber lobte: "In dieser Konstellation war nicht mehr drin." Am Sonntag (14.30 Uhr) empfangen die Mannheimerinnen im Heimdebüt in der GBG Halle am Herzogenried die Karlsruhe Lions. "Dann spielen wir komplett, mal schauen, was dann geht", meinte Schumacher.

Oberliga

Die BG Viernheim/Weinheim feierte im ersten Spiel nach dem Abstieg aus der Regionalliga einen klaren 72:53-Erfolg beim USC Freiburg. Die Sharks gingen von Beginn an in Führung, lagen nach fünf Minuten bereits 10:3 vorne. Das zweite Viertel gestaltete sich ausgeglichen, jedoch stieg beim Mitabsteiger USC die Foulbelastung weiter. Zur Halbzeit führte die BG knapp mit 31:28.

Nach dem Seitenwechsel brannten die Akteure um Spielercoach Coputerco ein wahres Offensivfeuerwerk ab, während den Freiburgern kaum noch etwas gelang. Durch intensive Verteidigungsarbeit gelangen den Sharks viele einfache Ballgewinne. Daraus resultierten immer wieder erfolgreiche Schnellangriffe. Einer davon endete spektakulär mit einem Dunking von Top-Scorer Lukas Kreutzer, der sowohl offensiv als auch defensiv ein überragendes Spiel ablieferte. Das dritte Viertel ging mit 28:4 an die BG. Im letzten Abschnitt nahmen die Viernheimer das Tempo heraus, Coputerco konnte den jungen Spielern wichtige Einsatzzeit geben.

Auch die zweite Herren-Mannschaft der SG Mannheim feierte zum Oberliga-Auftakt einen Erfolg. Beim 73:57-Auswärtserfolg über den Heidelberger TV spielte das Team von Coach Sven Schumacher eine bärenstarke Defensive. "Das war überragend, anfangs hatten wir in der Offensive unsere Probleme, aber die gute Abwehrarbeit hat uns ins Spiel gebracht, und in der zweiten Halbzeit kam dann auch der Angriff ins Rollen", freute sich der SG-Coach.