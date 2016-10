Konter ins leere Tor besiegelt 1:3-Niederlage

Marcus Hawk (l.) brachte Rheinau mit 1:0 in Führung, doch Timo Sattler (r.) besorgte das vorentscheidende 2:1 für die TSG Lützelsachsen. © Nix

Mannheim. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga hat der FC Türkspor durch einen 2:0-Sieg gegen die Spvgg Ketsch die Tabellenführung ausgebaut. Die SG/TSV Hemsbach/Sulzbach kletterte auf Rang zwei. Im Tabellenkeller bleibt der SV Schriesheim Letzter, beim MFC Phönix (jetzt 14.) machte sich der Trainerwechsel positiv bemerkbar.

Rheinau - Lützelsachsen 1:3 (1:0)

Der SC Rot-Weiß Rheinau war in der ersten Hälfte besser, versäumte es aber, in der zweiten Halbzeit zum 2:0 nachzulegen. Stattdessen fiel im Gegenzug der Ausgleich (47.). In der Nachspielzeit warf Rot-Weiß alles nach vorne, um nach dem 1:2 den Rückstand noch wett zu machen. Mit einem Konter ins leere Tor machte die TSG Lützelsachsen den etwas glücklichen Sieg perfekt.

FC Türkspor - Ketsch 2:0 (1:0)

Vor über 300 Zuschauern hatte der FC Türkspor in einer ausgeglichenen Partie vor der Pause etwas mehr Ballkontrolle und war nach dem Wechsel optisch leicht überlegen. Der erste Treffer resultierte aus einem Eigentor der Spvgg Ketsch, das zweite Tor zum verdienten Arbeitssieg erzielte Dönmez nach einer schönen Aktion seiner Mitspieler.

Ed.-Neck - Neulußheim 1:0 (0:0)

Einen knappen Sieg gab es für die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen im Heimspiel gegen den SC Olympia Neulußheim. Von Beginn an waren die Platzherren besser und spielten sich auch einige gute Chancen heraus. Der erlösende Treffer fiel aber erst in der 70. Minute durch Mario Mart. Die DJK/Fortuna stand kompakt, spielte immer wieder schnell nach vorne gewann verdient.

Hems./Sulzb. - Lindenh. 3:2 (1:0)

Es gab gute Chancen auf beiden Seiten, doch bis zur 70. Minute traf nur die SG/TSV Hemsbach/Sulzbach. Dann wurde es für die Platzherren noch einmal brenzlig, denn der MFC Lindenhof legte nach und hatte in der Nachspielzeit den Ausgleich auf dem Fuß.

Wallstadt - Weinheim II 1:3 (0:3)

Ein verdienter Erfolg für die TSG Weinheim, die aus einer sicheren Abwehr heraus gut konterte. Der SpVgg Wallstadt merkte man die aus dem bisherigen Saisonverlauf resultierende Verunsicherung an.

FK Srbija - Schriesheim 1:3 (1:0)

Die Ernüchterung beim so gut gestarteten Aufsteiger FK Srbija geht weiter, denn gegen den SV Schriesheim gab es eine verdiente Niederlage. In einem schwachen Spiel beider Teams waren die Bergsträßer cleverer, warteten ab und nutzten zwei Konter zum Sieg.

MFC Phönix - VfR Ma. II 3:1 (2:1)

Der Trainerwechsel brachte dem MFC Phönix frischen Wind, die Mannschaft kämpfte bis zum Umfallen. Der VfR Mannheim war zwar klar überlegen, doch sein Spiel zerfiel zu oft in Einzelaktionen.