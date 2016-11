Kopflose Aktionen bringen Sharks um den Sieg

VIERNHEIM. Mit hängenden Köpfen sind die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim nach dem Schlusspfiff des Derbys gegen die KuSG Leimen in die Kabine geschlichen. Mit der 65:68 (42:31)-Heimniederlage verabschiedeten sich die Sharks vorerst aus der Spitzengruppe der Oberliga Baden. "Wir hatten das Spiel eigentlich schon gewonnen", haderte Abteilungsleiter Oliver Kümmerle.

Der Start verlief für die Sharks nicht optimal, sie gerieten mit 4:11 in Rückstand. Doch dann legte das Team um Spielertrainer Nick Coputerco in der Verteidigung zu, und im Angriff wurde mit schnellen Pässen öfter der freie Mitspieler gefunden. Die 20:19-Führung für Viernheim/Weinheim nach dem ersten Viertel war die logische Folge.

Diesen Schwung nahm die BG mit ins zweite Viertel, startete mit einem 11:0-Lauf. Zur Pause führten die Südhessen klar. Auch nach der Halbzeit verteidigten sie den Vorsprung. Alles lief offenbar auf den erwarteten Heimsieg hinaus. Doch bereits gegen Ende des dritten Viertels (54:46) konnten die Leimener den Rückstand auf unter zehn Punkte verkürzen. "In der Offensive hatten wir in den letzten zehn Minuten große Probleme", gab Kümmerle zu.

Die BG-Akteure suchten ihr Heil zunehmend in kopflosen Einzelaktionen. Leimen kämpfte sich Punkt für Punkt heran und ging drei Minuten vor dem Ende zum ersten Mal seit dem ersten Viertel wieder in Führung. Es entwickelte sich eine hochdramatische letzte Minute. 23 Sekunden vor Schluss gelang den Sharks der umjubelte Ausgleich, doch Leimen verwandelte fünf Sekunden vor der Sirene einen Dreier zum Sieg. In der Tabelle rutschte die BG nach der zweiten Niederlage in Folge auf den dritten Platz ab.

BG: Baragiola (19), Lohrke (13), Geister (11), Coputerco (5), Martin (5), Tesfa (5), Nap (4), Kreutzer (3), Bruce.

SG II mit ausgeglichener Bilanz

Die Korbjäger der SG Mannheim II besiegten zu Hause den USC Freiburg in einem spannenden Spiel mit 56:54 (28:18). Benjamin Kunte war mit 23 Punkten bester Werfer. Die SG II führte nach dem ersten Viertel mit 15:8 und lag zur Pause mit zehn Punkten in Front. Doch Freiburg glich noch einmal zum 40:40 (30.) aus. So wurde es noch einmal spannend. Letztlich behielten die SG-Akteure aber die Nerven. Mit der ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen belegen die Mannheimer den neunten Rang. bol

SG II: Kunte (23), Berres (12), Hiob (7), Höhnke (5), Schwab (4), Nebo (3), Zimmermann (2), Bosnjak, Egger, Schneider, Madathiparambil.