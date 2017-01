Körperkunst in Vollendung

Die Atlantis Group baut akrobatische Figuren gegen die Schwerkraft. © BTB

Mannheim. Frenetischer Beifall von einem Publikum außer Rand und Band begleitete die ersten Stationen von "Bodies and Beats", der Gala des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes. Wenn die Tournee-Veranstaltung auf ihrer Reise durch 14 Städte am 6. Januar (18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr) in der Mannheimer SAP Arena gastiert, können sich die Zuschauer auf eine hochkarätige internationale Show aus Turnen, Gymnastik, Sport und Tanz freuen.

Höhepunkte sind die Kontorsionskünstlerin Alina Ershowa, der Pyramidenbau der russischen Gruppe Atlantis und die Flugshow von "Flying Denmark" auf der Tumblingbahn. Doch auch nationale Stars sorgen für Aufsehen: So Stix (alias Dergin Tokmak) mit seinem Breakdance auf Krücken oder Robeat, als Beatboxer ein Mundakrobat erster Güte, der Rockmusik, Kinderlieder und klassische Musik auf ganz eigene Weise interpretiert. Die ureigenen Turndisziplinen Gerätturnen und Rhythmische Sportgymnastik repräsentieren jeweils eine Auswahl der besten deutschen Athletinnen und Athleten.

Für das tänzerische Element steht ein eigens gecastetes Performance-Team, für das gesangliche Musicaldarstellerin Nadine Stockmann, die beispielsweise das RSG-Team zu Leonard Cohens "Halleluja" live begleitet. Den Sport der Region vertreten Kunstturnerinnen des Mannheimer Leistungszentrums und Kinder des TV Waldhof.

Karten (von 7 bis 28 Euro) gibt es noch unter der BTB-Hotline (0721 - 18 15 55), beim Vorverkauf der SAP Arena (www.saparena.de) oder an der Abendkasse. sd