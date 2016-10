Kuschel-Tiger bringen Glück

Ladenburg. Seinen sechsten Masters-Weltmeistertitel hat der 73-jährige Walter Schüßler vom Athletik-Sport-Verein (ASV) Ladenburg gewonnen. Damit steht der Heddesheimer nun kurz davor, zum vierten Mal in Folge "Deutscher Master des Jahres" zu werden. Der internationale Wettkampf in Heinsheim bei Bad Rappenau war bereits Schüßlers 18. WM. Dagegen feierte sein 42-jähriger Vereinskamerad Michael Rotzler WM-Premiere und holte Silber bei den über 35-jährigen Masters.

Inzwischen kann sich der Neckarhausener auch über seinen zweiten Platz freuen. Doch anfangs war die Niederlage gegen Hossein Hamze Saghai (Iran) für ihn bitter: "Ohne Verletzung wäre das anders ausgegangen", sagt der Masters-Europameister von 2010 und 2011. Seine Trainer Schüßler und Werner Rapp nicken bekräftigend. Leider hatte sich der frühere nationale Vizemeister der Aktiven jedoch bei einem Oberligawettkampf an der Hüfte verletzt und deshalb bei der WM in der Teildisziplin Reißen alles aus dem Stand gemacht, um im Stoßen die Silbermedaille zu sichern.

Der Plan ging auf: Rotzler, seit dem 13. Lebensjahr Gewichtheber, schaffte mit 68 und 87 Kilogramm als Zweiter den Sprung aufs Treppchen, doch im Training hatte er die Siegleistung des Iraners stets überboten. "Dass Michael trotz Handicaps glänzen könnte, ist seiner mentalen Stärke zu verdanken", meint Co-Trainer Schüßler, dem Konzentration und Technik als A und O gelten. Für Familienmensch Rotzler ist aber klar, dass seine Tiger-Kuscheltiere das entscheidende Glück brachten: Seine Söhne Jeremy (5) und Yann (3) hatten sie ihm frühmorgens als Maskottchen mitgegeben.

Lange Erfolgsliste

Von Rückschlägen durch Verletzungen weiß auch Routinier Schüßler ein Lied zu singen. Dennoch: Seit seiner internationalen Premiere mit Bronze bei den Masters Games 1989 in Dänemark sammelt der frühere Berufsfeuerwehrmann der Mannheimer Brandbekämpfer Pokale wie andere Briefmarken. Der spätberufene Schwerathlet ist der Vater von Karsten Schüßler, dem Chef des Landesverbands der Gewichtheber.

Mit 94,9 Kilogramm einer der Leichtesten in der 105-Kilogramm-Klasse brachte er 73 Kilogramm und 92 Kilogramm zur Hochstrecke. Damit distanzierte er Jürgen Kreiner (2.) sowie Rüdiger Renne und wurde obendrein Drittbester unter 46 Athleten seiner Altersgruppe.

"Solange ich mich mit meinen Leistungen so gut sehen lassen kann, mache ich weiter", erklärte Schüßler beim ASV-Ehrungsabend, der für ihn und Rotzler veranstaltet wurde. Inoffiziell steht bereits eine weitere Auszeichnung fest: Bei der WM 2017 in Schweden soll Schüßler in die ruhmreiche "Hall of Fame" der Weltmeister aufgenommen werden. Was Schüßler besonders stolz macht: "Über meine Erfolge freuen sich auch meine früheren Feuerwehrkollegen immer riesig." pj