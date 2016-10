Leistung, Ästhetik und ganz viel Spaß

Auch die Kleinsten aus dem LZ Mannheim zeigten vor zwei Jahren beim Clown-Tanz während "Sport im Quadrat" ihr Talent. © Binder

Mannheim. Einmal Heimkampf in der Turn-Bundesliga, dann wieder eine bunte Sport-Show: Jedes Jahr tritt die TG Mannheim mit einem großen Ereignis an die Öffentlichkeit, um auf die Arbeit und die Erfolge im Leistungszentrum im Pfeifferswörth aufmerksam zu machen. Vor zwei Jahren ging "Sport im Quadrat" erstmals über die Bühne in der GBG-Halle, am Sonntag, 6. November, 15 Uhr, bieten die Mannheimer Turnerinnen, aber auch viele weitere erfolgreiche Sport- und Showgruppen aus der Region erneut ein zweieinhalbstündiges unterhaltsames Programm.

107 begeisterte Mitmacher

Der Grund für "Sport im Quadrat" ist ein finanzieller, denn, so Initiatorin und Cheforganisatorin Petra Umminger, "wir benötigen Geld, um unseren Turnerinnen optimale Trainings- und Rahmenbedingungen zu liefern. Wir müssen die Geräteausstattung immer wieder anpassen und die außerschulische Betreuung in unserem Teilinternat garantieren. Aber wir wollen selbst dazu betragen und nicht nur auf Sponsoren angewiesen sein."

Die Vorsitzende der TG Mannheim hat wieder begeisterte Mitstreiter gefunden, die für ein niveauvolles und hoch attraktives Programm stehen. "Es geht ab", verspricht Umminger und erklärt "Sport im Quadrat" als ein "Muss" für alle Sportbegeisterten in der Region. Außer den Kunstturnerinnen der TG Mannheim und des Leistungszentrums tritt die GymTa-Session aus Altlußheim mit Freestyle-Vorführungen aus dem Bereich Gymnastik und Tanz auf. Von der LSV Ladenburg kommen die Rope-Sisters (Rope-Skipping) und die neue Rhönrad-Gruppe. Eine Drumstick-Show des TV Käfertal, eine Streedance-Vorführung des Jugendhauses Herzogenried, eine Parcour-Darbietung vom TV Hemsbach, eine RSG-Show des TV Waldhof und Sportakrobatik sind weitere Programmpunkte.

LZ mit Nachwuchs und Spitze

Die 32 Mannheimer LZ-Turnerinnen vom jüngsten Nachwuchs bis zu den Bundesliga-Starterinnen präsentieren sich mit einer Mischung aus Tänzen und Gerätevorführungen. Immer im Fokus ist dabei die Verbindung von Leistung, Ästhetik und Spaß an Bewegung. Für die Moderation sorgen Carolin Senn und Jörg Rosenkranz.