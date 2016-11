Leutershausen will nächsten Schritt machen

Leutershausen. Die Länderspiel-Pause ist vorbei — die nächste Aufgabe steht an. Noch in der vergangenen Woche waren die beiden Rückraumschützen der SG Leutershausen, Stefan Salger und Valentin Spohn, mit der U 20 des DHB beim Vier-Länder-Turnier in Dänemark unterwegs, nun wartet am heutigen Samstag um 20 Uhr in der 2. Handball-Bundesliga die nächste Hürde: Mit dem Dessau-Roßlauer Handball Verein (DRHV) 06 ist ein Aufsteiger in der Heinrich-Beck-Halle zu Gast. In sechs Heimspielen gingen die "Roten Teufel" bisher fünfmal als Sieger vom Feld, einzig der VfL Bad Schwartau konnte am ersten Spieltag einen Punkt aus der Heinrich-Beck-Halle entführen.

"Wir brauchen gegen jeden Gegner die Unterstützung unserer Fans", erklärt Uli Roth, Sportlicher Leiter der SGL. "Deshalb ist am Samstag auch Studententag." Heißt: Jeder Schüler und Student erhält gegen Vorlage seines Ausweises freien Eintritt.

SGL-Coach Marc Nagel warnt vor der nächsten Aufgabe: "Dessau hat eine sehr starke Mannschaft, unter anderem mit Tomá Pavlíèek, Marek Vanèo und Radek Sliwka drei tschechische Spieler im Kader — das ist natürlich schon eine gewisse internationale Qualität", so der 31-fache Nationalspieler. "Dazu kommen ganz starke, junge Leute wie beispielsweise Kreisläufer Moritz Schade oder Rückraumspieler Franz Semper." Ob Semper morgen spielen wird, ist noch unklar - der Linkshänder ist in dieser Saison auch für den SC DHfK Leipzig in der ersten Liga im Einsatz.

Der DRHV ist gut in die Saison gestartet, steht mit elf Zählern auf Platz neun der Tabelle, holte bereits sechs Punkte auswärts. "Wenn wir so viele Möglichkeiten wie beim vergangenen Heimspiel gegen Hamm zulassen, dann werden wir keine Chance haben", betont Nagel. DRHV-Trainer Uwe Jungandreas hat bereits den SC Magdeburg in der ersten Liga gecoacht und steht nun seit zwei Jahren beim DRHV unter Vertrag. "Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die er leistet", so Nagel. "Er ist es seit Jahren gewohnt auf höchstem Niveau zu arbeiten, hat seine Mannschaft über 60 Minuten im Griff, kann in jedem Spiel für überraschende Momente sorgen und verliert nicht die Nerven." zg