Lukasik hat die Nase vorne

Macht sich Hoffnungen auf seinen ersten Einsatz in der Startelf in der 2. Bundesliga: Daniel Lukasik hat sich empfohlen und könnte Kapitän Kulovits vertreten.

Sandhausen. Da ist mit dem 1. FC Nürnberg der erste direkte Konkurrent aus dem Weg geräumt, da wartet auf den SV Sandhausen schon der nächste unmittelbare Tabellennachbar. Die Würzburger Kickers, Aufsteiger in die 2. Bundesliga, sind am Sonntag ab 13.30 Uhr im Hardtwaldstadion zu Gast. Die Mannschaft die von Ex-Profi Bernd Hollerbach trainiert wird gilt als eingeschworener Haufen, doch in den jüngsten Partien hakte es ein wenig. Drei Unentschieden in Folge unterstreichen diese These.

Während die Unterfranken mit dem kompletten Kader antreten können, muss SVS-Übungsleiter Kenan Kocak ausgerechnet in diesem prognostizierten Kampfspiel auf seinen Kapitän und Leader Stefan Kulovits verzichten. Der Österreicher holte sich beim 3:1-Erfolg bei Ex-Coach Alois Schwartz kurz vor dem Pausenpfiff die Ampelkarte ab und muss pausieren.

Konkurrenz im Mittelfeld

Für seinen Platz im zentralen Mittelfeld neben Denis Linsmayer stehen zwei Anwärter in den Startlöchern: Der routinierte Markus Karl und Daniel Lukasik, der schon gegen Nürnberg eingewechselt wurde und das Vertrauen des Trainers mit seinem Treffer zum 3:0 krönte.

"Daniel trainiert sehr gut, leider hatte ich bisher kaum Gelegenheit, ihn aufzustellen", sagt Kocak vielsagend über die Leihgabe von Lechia Danzig. "Er hat mir schon in Karlsruhe und beim Pokalspiel in Freiburg gut gefallen. An Daniel werden wir noch viel Freude haben." Der Pole scheint die Nase vorne zu haben, wobei die letzte Entscheidung noch aussteht. Positiv gezeigt hat sich auch Moritz Kuhn, der in Nürnberg den gesperrten Thomas Pledl ersetzte. Er bereitete das 1:0 vor, doch das genügt Kocak nicht: "Ein guter Flankenlauf ist zu wenig, um in der Startelf zu stehen, aber insgesamt hat Moritz Kuhn eine gute Leistung abgerufen."

"Kein typischer Aufsteiger"

Konkurrent Pledl, der aber auch neben Kuhn spielen könnte, ist wieder spielberechtigt und muss an seine Leistungen aus den Vorwochen anknüpfen, "dann hat er auch wieder Chancen, zu spielen", erklärt Kocak seine Überlegungen. Würzburg beschreibt Kocak als "keinen typischen Aufsteiger", da sie in der Sommerpause mit Júnior Díaz und David Pisot starke Individualisten dazugeholt hätten. Außerdem lobt Kocak die Zweikampfstärke der Kickers, die von ihrem Trainer in dessen aktiver Zeit vorgelebt worden sei: "Sie sind sehr präsent und es sieht danach aus, als würde die Mischung einfach passen."

Geschäftsführer Otmar Schork pflichtet seinem Übungsleiter bei: "Sie arbeiten sehr robust gegen Ball und Gegner. Wir waren uns darüber im Klaren, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Außerdem zeigt es, dass die Mannschaften, die über den Spirit und den Teamgeist kommen, eine gute Rolle in der 2. Liga spielen."

So könnte der SVS spielen: Knaller; Klingmann, Kister, Gordon, Roßbach, Linsmayer, Lukasik, Kuhn, Pledl, Höler, Wooten.