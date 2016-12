Marc Nagel gibt SGL sein Ja-Wort

Marc Nagel fühlt sich in Leutershausen wohl. © Gerold

Leutershausen. Marc Nagel hat seinen Vertrag bei der SG Leutershausen um ein weiteres Jahr verlängert. Der Cheftrainer der "Roten Teufel" wird auch in der kommenden Handball-Saison 2017/2018 die Jungs von der Bergstraße von der Seitenlinie aus dirigieren.

"Im Endeffekt hat Uli Roth mich gefragt, ob ich weitermachen möchte", so der 46-Jährige, "beziehungsweise hat er gesagt, dass es Sinn machen würde, wenn ich weitermache - und wenn er das sagt, dann glaube ich das auch", sagt der ehemalige Nationalspieler mit einem Schmunzeln.

Der angesprochene Sportliche Leiter des Handball-Zweitligisten war überglücklich über die Zusage des Übungsleiters bei denn Rot-Weißen: "Wir sind über Marcs Entscheidung sehr froh und stolz", so Uli Roth, "das zeigt auch seine Verbundenheit zum Verein, er ist ein Leutershausener - auch im Herzen."

Cheftrainer seit 2013

Nagel ist bereits seit 2013 Cheftrainer bei der SGL, übernahm damals nach dem Rücktritt von Holger Löhr das Traineramt. Mit Sascha Pfattheicher, Valentin Spohn, Stefan Salger, Philipp Bauer und Moritz Mangold stehen dem gebürtigen Karlsruher aktuell fünf Junioren-Nationalspieler zur Verfügung.

"Ich glaube, dass man sieht, wie wohl ich mich in Leutershausen fühle und wie viel Spaß mir diese Aufgabe macht - und wieso sollte man dann etwas ändern", führt der SGL-Coach die Gründe für seine Entscheidung weiter aus.

Uli Roth und die Macher beim Zweitligisten von der Bergstraße sind jedenfalls überzeugt von ihrem Coach. "Marc kann sehr gut mit jungen Spielern arbeiten, hat dort das richtige Händchen", beschreibt Roth Nagels Qualitäten. "Nachdem nun die Trainerfrage geklärt ist, gehen wir optimistisch in die weiteren Gespräche mit den Spieler - das ist schon einmal die Basis", glaubt der Sportliche Leiter, dass viele Spieler ihre Entscheidung auch von der Person auf der Trainerbank abhängig machen.

Das Aufsteiger-Duell am Samstag um 20 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle gegen die HSG Konstanz steht unterdessen unter dem Motto "Spiel der Herzen". In der letzten Partie vor Weihnachten wird für schwerkranke Kinder gesammelt. zg