Max Bohrmann setzt auf Teamgeist

Max Bohrmann freut sich über die "geniale Stimmung" im Team. © Binder

MANNHEIM. Vor der Saison machte Max Bohrmann die Vorbereitung beim Basketball-Zweitligisten USC Heidelberg mit. Doch dann entschied sich der 2,08 Meter-Hüne doch wieder zu seinem Heimatverein SG Mannheim zurückzukehren. Sein Coach Peter Eberhardt wird erleichtert gewesen sein. Der 25-Jährige ist ein wichtiger Spieler im Ensemble der in dieser Saison noch ungeschlagenen Mannheimer Korbjäger, die am Sonntag, 17.30 Uhr, vor eigenem Publikum in der GBG Halle am Herzogenried gegen den Ligaelften BSG Baskets Ludwigsburg den fünften Saisonsieg in der Regionalliga Baden-Württemberg anpeilt.

"Als ich gehört habe, dass mit Alexander Kuhn, der ja in Speyer Pro B gespielt hat und aus Heidelberg-Kirchheim Georgios Chatzidamianidis neu zur SG kommen, wollte ich dann doch in Mannheim bleiben", erzählt Bohrmann, der seine Entscheidung bisher auch noch nicht bereut hat: "So etwas habe ich in den elf Jahren, die ich schon Basketball spiele, noch nie erlebt. Wir sind wirklich zwölf Freunde auf und neben dem Platz. Die Stimmung in der Mannschaft ist genial."

Mit 14 bei der SG gestartet

Bohrmann, der mit 14 bei der SG das Basketballspielen begann, mit 17 in der Nachwuchsbundesliga sowie gleichzeitig bei der SG Heidelberg-Kirchheim in der 1. Regionalliga spielte und ein Jahr später eine Saison beim USC Heidelberg hineinschnupperte, sagt weiter: "Wir sind viel stärker als im vergangenen Jahr. Es wird letztlich darauf ankommen, in den engen Spielen die Nerven zu bewahren."

Mit der Bilanz von vier Siegen in ebenso vielen Spielen liegt die SG derzeit auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Nur der Meister steigt in die 1. Regionalliga auf. "Ich denke, dass der TSV Crailsheim II und der VfL Kirchheim/Teck, die beide auch noch unbesiegt sind, die stärksten Teams der Liga sind. Wir denken von Spiel zu Spiel, aber wir sind auch eine gute Truppe."

Bohrmann spielt normalerweise auf der Position des Power Forward, übernimmt ab und an aber auch Center-Aufgaben unter dem Korb. Beruflich absolviert der Feudenheimer derzeit eine Ausbildung als Mechatroniker und will danach seinen Techniker machen.

Topscorer der SG

Seine Fertigkeiten unter dem Basketballkorb hat Bohrmann in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt. Mit durchschnittlich 13 Punkten gehörte der Flügelspieler bislang zu den Topscorern der SG Mannheim.

"Wir treffen mit Ludwigsburg am Sonntag auf eine junge und gute Mannschaft. Aber ich denke, wir haben das Potenzial, die Baskets mit 20 bis 25 Punkten aus der Halle zu werfen", gibt sich der 25-Jährige demnach auch kämpferisch.