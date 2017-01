MHC freut sich auf Play-offs, TSVMH ist raus

Mannheim. Während sich die Herren des Mannheimer HC mit zwei Siegen in Nürnberg und gegen Ludwigsburg als Tabellenerster der Staffel Süd das Heimrecht für die Viertelfinals gesichert haben, verpasste der TSV Mannheim Hockey die Finalrunde trotz zweier Siege hauchdünn. Am Ende fehlte ein Punkt, um sich zu qualifizieren.

Am Freitagabend mussten die TSVMH-Herren bei der TG Frankenthal antreten und beförderten die Pfälzer dabei mit einem 11:4 (3:3)-Sieg aus der Hallenhockey-Bundesliga Süd. Als fünffacher Torschütze glänzte dabei Nicolas Proske für die Schwarz-Weiß-Roten, die mit diesem Erfolg auch die Chance wahrten, mit Nürnberger Schützenhilfe ins Viertelfinale einzuziehen. Während die TSVMH-Herren mit einem 10:4 (4:0)-Heimsieg gegen den HC Ludwigsburg am Sonntag das Ihre taten, leisteten die Franken bei der 7:8-Niederlage in München allerdings nicht die nötige Unterstützung, um die Turner noch auf Platz zwei zu hieven.

Gegen die Ludwigsburger bogen die TSVMH-Herren schon früh auf die Siegerstraße ein, als Philip Schlageter die Hausherren per Dreierpack mit 3:0 in Führung brachte, der noch zwei weitere Treffer zum Kantersieg gegen die Schwaben beisteuern sollte.

Heimrecht für den MHC

Der Mannheimer HC hat die Staffel hingegen als Tabellenführer abgeschlossen. Mit 5:3 (4:0) bezwangen die Mannheimer Gastgeber Nürnberger HTC. Die Franken werden trotz der Niederlage auch in der nächsten Saison wieder in der ersten Liga spielen. Schlusslicht Frankenthal unterlag im letzten Saisonspiel dem MHC mit 7:8 (2:2).

MHC-Kapitän Jan Philipp Fischer äußerte sich trotz der Erfolge zunächst verhalten: "Es ist am Ende nicht ganz so gelaufen, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir hätten es noch etwas souveräner zu Ende bringen können." Mit der Gesamtleistung der bisherigen Saison gab er sich dann aber doch versöhnlich. "Wir sind natürlich froh über das Heimrecht im Viertelfinale. Gegen Nürnberg haben wir sehr früh vorne gelegen und es nach dem 5:0 etwas zu locker angehen lassen. Da kann es passieren, dass der Gegner noch mal rankommt. Letztendlich haben wir aber gewonnen und sind damit auch zufrieden." Die Zuschauer bekamen ein Spiel zu sehen, in dem es für beide Teams theoretisch nicht mehr um viel ging. I

n der ersten Hälfte waren die Mannheimer die klar bessere Mannschaft. Timm Haase brachte sein Team mit einem Doppelpack in Führung, Patrick Harris und Paul Zmyslony legten bis zur Pause nach. In der zweiten Halbzeit schoss Florian Woesch das 5:0, ehe die Nürnberger noch drei Mal trafen. Am Ende waren beide Mannschaften mit der Saison zufrieden. Die Franken sehen sich für die Feldrückrunde gerüstet, der MHC freut sich auf die nächsten Herausforderungen in den Play-offs. dhl/and