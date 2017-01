MHC hat das Viertelfinale fest im Blick

Mannheim. Nach dem 5:5 im StadtDerby der Hallenhockey-Bundesliga geht es für die beiden Teams aus der Quadratestadt am Wochenende schon wieder Schlag auf Schlag. Nach dem 7:1 (4:0) gestern Abend beim HC Ludwigsburg empfängt der TSV Mannheim Hockey am Sonntag (14.30 Uhr) den Münchner SC und auch für den Mannheimer HC steht ein Doppelspieltag an.

Dabei hat der MHC gegen den HC Ludwigsburg (Sonntag 15 Uhr) noch eine Rechnung offen, zuvor steigt in der Irma-Röchling-Halle am Neckarplatt heute (16 Uhr) aber erst noch das Kurpfalzderby gegen die TG Frankenthal.

"Wenn wir so spielen wie in der zweiten Hälfteam Mittwoch, können wir jeden Gegner schlagen", gefielen MHC-Trainer Michael McCann die zweiten 30 Minuten seines Teams im Derby beim TSVMH deutlich besser als die ersten.

Woesch tritt aus DHB-Team zurück

"Die Belastung der Spieler in der Feldhockey-Bundesliga ist hoch, da muss man ihnen auch mal eine Pause geben. Wir hatten vor dem Spiel in Ludwigsburg nur eine Woche Hallenvorbereitung, der HCL vier oder fünf", weiß McCann dass die Feldzweitligisten in Sachen Hallenrunde einen Trainingsvorsprung mitbringen, den es im Lauf der Runde aufzuholen gilt. Nationalmannschaftsbelastungen wird es dabei für MHC-Spieler Florian Woesch künftig nicht mehr geben. Er hat seinen Rücktritt aus dem DHB-Team erklärt. Das Ziel, erneut als Südmeister ins Viertelfinale einzuziehen, haben die Blau-Weiß-Roten weiterhin im Blick. "Daher kann unsere Zielsetzung am Wochenende nur lauten, in den Heimspielen gegen Frankenthal und Ludwigsburg sechs Punkte zu holen", sagt McCann.

Bei den Damen sind die beiden Viertelfinalplätze momentan in Mannheimer Hand, doch während sich der Tabellenführer Mannheimer HC nach fünf Siegen aus fünf Spielen schon langsam mit dem Gedanken an die Runde der letzten Acht vertraut machen durfte, sitzt dem TSV Mannheim Hockey der Münchner SC im Nacken, der am Sonntag (12 Uhr) unter dem Fernmeldeturm antritt. Zuvor steht heute (14.30 Uhr) noch das Auswärtsspiel beim Rüsselsheimer RK auf dem Programm.

Der souveräne Tabellenführer MHC muss heute (16 Uhr) bei Aufsteiger Nürnberg auswärts ran. Morgen (13 Uhr) geht es für den MHC dann in der Irma-Röchling-Halle mit Eintracht Frankfurt gegen ein weiteres Kellerkind. and