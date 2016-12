MHC mit klar ansteigender Form

Mannheim. Im letzten Spiel des Jahres haben sich die Herren des Mannheimer HC in der Hallenhockey-Bundesliga mit einem 9:3 (6:2)-Heimsieg gegen den Nürnberger HTC drei Punkte unter den Weihnachtsbaum gelegt - und das vor den 250 Zuschauern in der heimischen Irma-Röchling-Halle letztlich auch verdient. Dass die Blau-Weiß-Roten vom Neckarplatt den Grundstein für den Sieg bereits in den ersten 30 Minuten legen würden, war allerdings zunächst nicht zu erkennen.

"Die erste Halbzeit war lange sehr ausgeglichen, aber wir sind geduldig geblieben und haben dann auch gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Dass wir jetzt auch mal deutlich gewonnen haben, tut uns natürlich gut", freute sich MHC-Co-Trainer Aditya Pasarakonda aber auch im Defensiv-Verhalten der Blau-Weiß-Roten über die deutlich ansteigende Form.

Zwischenspurt stellt Weichen

Zwar gingen die Gäste aus Franken bereits nach zwei Minuten durch Joshua Kastner per Strafecke in Führung, doch Patrick Hablawetz (6.) glich ebenfalls per Strafecke zum 1:1 aus. Max Neumann brachte die Hausherren mit 2:1 (10.) in Führung, aber der NHTC konnte durch Philipp Förster (15. Siebenmeter) zum 2:2 ausgleichen. Ab der 21. Minute legten die MHC-Herren dann einen Zwischenspurt ein und erneut Hablawetz (21. SE), Patrick Harris (22.), Youngster Teo Hinrichs (25.) und wiederum Harris (28.) schossen eine 6:2-Halbzeitführung heraus. In Hälfte zwei sorgte Benjamin Benzinger mit dem 6:3 (44.) noch einmal kurz für Hoffnung beim NHTC, doch dieser Funke wurde von den Gastgebern rasch ausgetreten, als Danny Nguygen (47., SE) und Harris (47.) innerhalb von nur wenigen Sekunden auf 8:3 stellten. "Ich hätte selbst schon noch ein oder zwei Tore mehr machen können, aber insgesamt lief es heute schon gut für uns", freute sich der dreifache Torschütze Patrick Harris.

Den Schlusspunkt setzte Paul Zmyslony mit dem 9:3 (53.). Am 4. Januar geht die Hallenrunde für die MHC-Herren weiter, die dann beim Lokalrivalen TSV Mannheim Hockey zum Derby unter dem Fernmeldeturm antreten.