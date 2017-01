MHC-Teams wollen den Heimvorteil nutzen

Tino Nguyen will mit dem Mannheimer HC in die DM-Endrunde. © Binder

Mannheim. Die Hallenhockey-Bundesligisten des Mannheimer HC sind noch einen Schritt von der DM-Endrunde am 4. und 5. Februar in Mülheim entfernt. Um die Runde der besten Vier zu erreichen, gilt es aber zunächst einmal das DM-Viertelfinale am Samstag zu gewinnen. Hier haben beide Teams der Blau-Weiß-Roten als jeweils Erster der Hallenhockey-Bundesliga Süd Heimrecht gegen den Zweiten aus der Westgruppe. Um 16 Uhr stehen sich in der Irma-Röchling-Halle zunächst die Damen des MHC und von Rot-Weiss Köln gegenüber, um 18 Uhr kämpfen dann die MHC-Herren gegen den Crefelder HTC um den Halbfinaleinzug.

MHC-Damencoach Philipp Stahr sieht in der Partie gegen Köln "ein Viertelfinale auf Augenhöhe", schließlich wurden die Gäste aus Köln in den letzten Jahren stets zu den Titelfavoriten gezählt und stehen auch jetzt auf der Liste der Mitfavoriten. An das letzte Aufeinandertreffen in einem Hallen-Pflichtspiel erinnert man sich bei den Damen der Blau-Weiß-Roten allerdings überaus gerne, denn im Halbfinale beim Final Four 2016 in Lübeck gewann der MHC mit 2:1 und sicherte sich nach einem 6:4 im Penaltyschießen gegen Cupverteidiger Düsseldorfer HC den Titel. "Die besten Erinnerungen hat Köln also nicht an uns", sagt MHC-Torhüterin Nadine Stelter, die 2012 noch selbst zwischen den Pfosten der Rot-Weissen stand, als diese zum bisher letzten Mal den Hallentitel bei den Damen holten. Für den Titelträger 2016 aus Mannheim, der die Südgruppe ohne Niederlage für sich entschied, ist die Marschrichtung vor dem Viertelfinale dennoch eindeutig. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen wieder ins Final Four!", betont Stahr.

Respekt vor den "jungen Wilden"

Nur eine Saisonniederlage erlaubten sich die MHC-Herren, die seit dem Aufstieg in die Hallenhockey-Bundesliga im Jahr 2009 die Südgruppe beherrschen und nun bereits zum achten Mal in Folge die Südmeisterschaft und das Heimrecht im Viertelfinale holten. Zum Titel hat es bisher aber nur 2010 in Berlin gereicht. Nachdem in den drei Jahren zuvor jeweils schon im Viertelfinale Schluss war, schafften es die Herren der Blau-Weiß-Roten in der letzten Hallenrunde allerdings wieder ins Final Four, scheiterten in Lübeck aber im Halbfinale am späteren Meister HTC Uhlenhorst Mülheim mit 5:7. Gegner Krefeld war bereits 2011 in der Runde der besten Acht in der Irma-Röchling-Halle zu Gast. Damals siegte der MHC erst nach Verlängerung mit 7:4.

"Krefeld hat eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Wilden, die brandgefährlich sind. Es wird ein enges Duell, aber wir haben ein klares Ziel und das heißt Final Four", sagt MHC-Herren-Co-Trainer Aditya Pasarakonda, der erst dieser Tage vom neuen Herrenbundestrainer Stefan Kermas als Assistent in den Trainerstab der deutschen Hockey-Herren berufen wurde.