Mit Arbeitssieg nach ganz oben 

Mannheim. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga hat die TSG Lützelsachsen durch einen 4:1-Sieg die Spvgg Ketsch entthront. Neuer Primus ist der FC Türkspor, der 2:0 beim Tabellenletzten Schriesheim gewann. Die SpVgg Wallstadt holte gegen Friedrichsfeld einen Zähler.

Türkspor - Schriesheim 2:0 (1:0)

Der neue Spitzenreiter FC Türkspor dominierte bei dem keineswegs wie ein Schlusslicht auftretenden SV Schriesheim zwar in der ersten Hälfte, ließ aber etliche Chancen ungenutzt. Nach dem Wechsel war die passable Partie ausgeglichen und die Platzherren hatten einige Mühe, den Arbeitssieg festzuhalten.

Lützelsachsen - Ketsch 4:1 (2:0)

Die Spvgg Ketsch dominierte in den ersten 15 Minuten, brachte die letzten Pässe aber nicht an den Mann. So kam die TSG Lützelsachsen immer besser ins Spiel und verwertete zwei Konter. Nach der Pause machte Ketsch auf, war dadurch aber konteranfällig - was die Platzherren wiederum nutzten.

Rheinau - Neulußheim 3 :1 (2:0)

Gegen den starken Aufsteiger SC Olympia Neulußheim hatte der SC Rot-Weiß Rheinau in der zweiten Hälfte die besseren Chancen. Doch vor der Pause rettete Keeper Batzler in einer ausgeglichenen Partie die Rot-Weißen zweimal.

Ed.-Neck. - VfR Ma. II 0:3 (0:1)

In der anfangs noch ausgeglichen Partie geriet die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen durch eine Unachtsamkeit in Rückstand und machte dem VfR Mannheim danach noch zwei Gastgeschenke.

Hems./Sulzb. - Turanspor 1:1 (1:0)

Die völlig neu formierte Mannschaft der SG/TSV Hemsbach/Sulzbach harmoniert immer besser und begegnete dem FC Turanspor zunächst auf Augenhöhe. Nach der Pause waren die Gäste zwar optisch überlegen, Chancen gab es auf beiden Seiten aber kaum.

Wallstadt - Friedrichsf. 2:2 (0:0)

Guter Auftritt, positive Körpersprache und ein Punkt, auf dem die SpVgg Wallstadt aufbauen kann. Für die Platzherren wäre bei besserer Chancennutzung gegen den FC Germania Friedrichsfeld auch ein Sieg möglich gewesen.

Lindenhof - FK Srbija 2:1 (1:0)

Der MFC Lindenhof verdiente sich die 2:0-Führung. Danach legte der FK den Vorwärtsgang ein, doch Lindenhof hielt kämpferisch dagegen. Als es nach dem 2:1 eng wurde, war die MFC-Defensive hellwach.

Phönix - Weinheim II 0:2 (0:0)

In der ersten Hälfte hielt der mit vier Spielern aus der zweiten Mannschaft auflaufende MFC Phönix gegen die TSG Weinheim gut mit, doch dann schwanden die Kräfte.