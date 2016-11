Nachlegen erwünscht

Heddesheim. Am Drücker bleiben - das wollen die Handballer der SG Heddesheim nach dem erlösenden Sieg am vergangenen Wochenende. "Der 29:22-Erfolg gegen Neuhausen war natürlich Gold wert. Nicht nur, dass wir diese Punkte dringend gebraucht haben, auch für die Moral in der Mannschaft", atmete Thomas Schmid, Sportlicher Leiter des Oberliga-Teams, kräftig durch. Nun steht mit dem Auswärtsspiel beim TV Plochingen heute Abend um 20 Uhr eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe an.

"Natürlich sind wir Außenseiter", so Schmid mit Blick auf die Tabellenkonstellation. Die Heddesheimer fahren als Schlusslicht nach Plochingen, die Gastgeber sind mit 9:9 Punkten immerhin Sechster. "Aber der TV ist auch eine Wundertüte. Die haben herausragende Ergebnisse geholt, aber auch überraschende Niederlagen kassiert. Wenn wir einen richtig guten Tag erwischen, ist da für uns vielleicht was drin", hofft Schmid. "Irgendwo müssen wir auch auswärts gewinnen, wenn wir da unten raus wollen. Warum dann nicht gleich gegen Plochingen?"

"Sind konkurrenzfähig"

Positiv ist sicherlich, dass sich die personelle Situation bei den Heddesheimern weiter entspannt. Trainer Peter Jano hat wieder Kreisläufer Dominik Adam dabei, der von Trainingseinheit zu Trainingseinheit besser wird. Auch Dymal Kernaja ist wieder im Kommen und gegen Plochingen sollte noch dazu Sebastian Geider wieder im Kader stehen. Auf alle Fälle fahren die Nordbadener mit gewachsenem Selbstvertrauen ins Schwäbische. Die Trainingseinheiten in dieser Woche waren gut und die Stimmung ist nach dem Ende der Niederlagenserie bestens. "Wir haben dort nichts zu verlieren, können ohne jeden Druck aufspielen. Aber wir haben mit dem Erfolg gegen Neuhausen gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Das lässt uns sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken, auch wenn es in Plochingen nicht reichen sollte", so Schmid. me