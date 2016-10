Neckaraus Aufholjagd wird mit Punkt belohnt

Neckaraus Egzon Abdullahu (links, gegen Brühls Roman Gabauer) leitete mit seinem Tor zum 1:4 die Neckarauer Aufholjagd ein. Am Ende hieß es 4:4. © Nix

MANNHEIM. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Bammental mit einem 5:1 beim 1. FC Dilsberg die Tabellenführung verteidigt. Der VfB Gartenstadt beendete seine Negativserie, während der VfL Kurpfalz Neckarau im Derby gegen den favorisierten FV Brühl beim 4:4 einen Zähler holte.

VfB Gartenstadt - Mühlhausen 2:0

"Die Mannschaft hat eine tolle Moral und enorm viel Willen gezeigt", zeigte sich VfB-Trainer Reiner Hollich nach dem Heimerfolg sehr zufrieden. "Wir hätten die Partie aber schon nach zehn Minuten entscheiden müssen", so der Coach. Ali Chaouch schoss Gartenstadt im ersten Durchgang in Front, Zlatko Mikic legte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach. Dann sah VfB-Keeper Dennis Broll nach einer Notbremse die Rote Karte (60.). Elf Minuten später folgte ihm Teamkollege Valon Muja nach einem Foulspiel. "Doch auch nur mit acht Feldspielern haben wir die Punkte nach Hause gebracht", so Hollich. vfb

Neckarau - Brühl 4:4

"Es war ein verrücktes Spiel, eine Partie der Traumtore. Drei Sonntagsschüsse und ein Strafstoß - so haben wir die Gegentreffer bekommen", sagte der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou. Brühl führte bereits nach sechs Minuten mit 2:0 und legte in der 22. Minute noch das dritte Tor nach. Neckarau war eigentlich besser, blieb im ersten Durchgang in der Offensive aber ohne Durchschlagskraft. "In der Halbzeit fielen deutliche Worte", so Paschaloglou. Brühl erhöhte zwar fast direkt nach Wiederanpfiff auf 0:4, doch das 1:4 (55.) durch Egzon Abdullahu war der Startschuss für eine furiose Aufholjagd. Durch Treffer von Perz, Markovic und Engel hatte Neckarau 17 Minuten vor Schluss egalisiert. Die Schlussviertelstunde gehörte den Platzherren, die ab der 65. Minute in Überzahl spielten. "Normalerweise müssen wir noch das 5:4 machen", sagte Paschaloglou. vfl

Waldhof II - Plankstadt 2:2

Nach spannenden 90 Minuten teilten sich der SV Waldhof II und die TSG Eintracht Plankstadt die Punkte. Ein spektakulärer Fallrückzieher von Rados Ristic brachte Waldhof früh in Front (3.). Noch vor der Pause traf Cem Kuloglu für die in dieser Phase stärkere TSG zum 1:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel legte Plankstadt mit einem abgefälschten Freistoß aus 17 Metern durch Nicolai Neugebauer zum 1:2 vor (59.). Doch die Schlussphase gehörte den Waldhof-Buben und Gustave Ripert erzielte den nicht unverdienten Ausgleich (83.). In der Nachspielzeit rettete Waldhofs Ousman Ceesay auf der Linie. "Wir müssen daran arbeiten, die Leistung der ersten 30 und den letzten 20 Minuten über das ganze Spiel abzuliefern", sagte SVW-Coach Musie Sium. rod