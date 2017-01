Nennhuber statt Nando

Mannheim. Ex-Profi Nando Rafael erteilte Fußball-Regionalligist SV Waldhof gestern eine Absage, dennoch hat der Traditionsclub noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Für die Innenverteidigung holten die Blau-Schwarzen Kevin Nennhuber (28, Bild) ablösefrei vom Nordost-Regionaligisten FSV Wacker Nordhausen. Der 1,96 Meter große Linksfuß erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018.

"Kevin kann uns perspektivisch weiterhelfen. Er passt total in unser Anforderungsprofil. In diesem Fall war es sinnvoll, den Spieler in der Winterpause zu verpflichten. Somit haben wir in der Rückrunde noch eine Option mehr in der Defensive", begründete Trainer Gerd Dais den Deal mit dem FSV Wacker Nordhausen, wo der Ex-Waldhöfer Maurizio Gaudino inzwischen Sportdirektor ist.

Von einer Verpflichtung des Deutsch-Angolaners Nando Rafael nahm der SVW dagegen Abstand. "Er hat im Training einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, die lange Spielpause war ihm aber natürlich anzumerken", war Dais nicht vollständig überzeugt. (Bild: SVW) th