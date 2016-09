Ohne Spitzenspieler nichts drin

MANNHEIM. Die Tischtennis-Spieler der DJK Mannheim haben ihr erstes Heimspiel in der Verbandsklasse verloren. Das Team um Kapitän Robert Hackmann musste auf Spitzenspieler Habil Barut verzichten und unterlag dem TTV Weinheim-West mit 3:9.

"Mit etwas mehr Glück hätten wir das Spiel spannender gestalten können", sagte DJK-Akteur Paul Rebsam, der zwei der drei Mannheimer Punkte erzielte: "Es gab fünf verdammt knappe Spiele, die mit zwei Punkten Differenz im fünften Satz entschieden wurden, vier davon gewann Weinheim West."

Nach einem 0:2-Satzrückstand kam das DJK-Doppel Dirk Recktenwald/Sascha Noes wieder ins Spiel zurück, um dann aber im Entscheidungssatz äußerst knapp mit 10:12 noch den Kürzeren zu ziehen. Hackmann war gegen Goran Tadic ebenfalls mit 0:2 hinten, kämpfte sich zurück und hatte bei 9:9 und eigenem Aufschlag im fünften Satz den Sieg vor Augen. Tadic entschied aber mit zwei schönen Bällen das Spiel für sich.

Wie schon in der vergangenen Woche gegen Buchen verlor auch diesmal Recktenwald neben dem Doppel auch sein Einzel knapp im Entscheidungssatz. "Bei ihm klebt förmlich das Pech am Schläger", so Rebsam, der betonte: "Die Fünf-Satz-Niederlage von Mark Hohenadel setzte dem ,Unglücksabend' den Hut auf." Der Mannheim vergab sechs Matchbälle im vierten Satz gegen seinen Gegner Andreas Glebov. Trotz der 3:9 Niederlage zog Rebsam ein positives Fazit: "Wir konnten ohne Spitzenspieler Barut dem Aufstiegsaspiranten lange Zeit ordentlich Paroli bieten." Am Freitag um 20.30 Uhr müssen die DJK-Akteure beim TTV Mühlhausen II auswärts antreten.

Bezirksliga

Die SG DJK St. Pius/MTG Mannheim startete mit einem Sieg in die neue Bezirksliga-Runde. Beim TTV Weinheim/West II kam die Spielgemeinschaft zu einem hochverdienten 9:6-Erfolg. Nach den Eingangsdoppeln führte die SG mit 2:1. In den Einzeln feierte das Team vier Erfolge im vorderen und mittleren Paar und lag zur Halbzeit mit 6:3 vorne. Moritz Müller und Stawrakis Garber gewannen auch jeweils ihr zweites Spiel. Thomas Schaller machte im unteren Paarkreuz mit seinem Erfolg den Sieg perfekt.

Die DJK Käfertal verlor dagegen ihre Auftaktbegegnung zu Hause gegen den TTC Hockenheim mit 6:9. Markus Gottwald gewann zwar zwei Einzel. Doch die Hockenheimer erwiesen sich als insgesamt zu stark für die DJK, die an diesem Freitag um 20.30 Uhr die SG DJK St. Pius/MTG Mannheim in eigener Halle zum Derby erwartet.