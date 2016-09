Pokal geholt – aber nicht zufrieden

Katharina Hobgarski vom BASF Tennisclub sicherte sich den Siegerpokal beim Franco-Troncone-Turnier. © Binder

Mannheim. Während die meisten Zuschauer im Finale des 27. Franco-Troncone-Damen-Tennis-Turniers eine bärenstarke Vorstellung von Katharina Hobgarski bewunderten, gab es ausgerechnet eine Person, die mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden war: Die Ludwigshafenerin selbst. "Diese leichten Fehler nerven schon ein wenig", schmunzelte die Nummer 20 der deutschen Rangliste.Den Pokal samt hochwertiger Uhr und vierstelligem Siegerscheck hatte sie da bereits in der Hand. Dennoch haderte sie: "Das fällt nicht so leicht, diese Fehler zu akzeptieren."

"Schnell gespielt"

Ihrer Gegnerin Lidia Kraus fiel es vergleichsweise leichter, sich ihre Niederlage einzugestehen. "Sie hat schnell und sehr aggressiv gespielt", beschrieb sie die Leistung ihrer Bezwingerin. Die Freude über Platz zwei war der Mainzerin ins Gesicht geschrieben - zumal ihr Einsatz lange auf der Kippe stand. "Ich war krank", sagte Kraus: "Es war unsicher, ob ich spiele. Aber ich habe mich dann gut gefühlt." Gut genug, um Vorjahressiegerin Steffi Bachofer aus dem Rennen zu werfen. "Ich habe sie bei vielen Turnieren gesehen und beobachtet, weil sie so oft gewinnt", erklärte Kraus weiter.

Gegen Hobgarski half allerdings auch der beste Matchplan nichts, die Spielerin des BASF Tennisclubs gewann das Finale mit 6:3, 6:3. "Ich habe versucht, die Partie aggressiv durchzuziehen", erklärte die Siegerin. Ein Spielstil, den sich Hobgarski in letzter Zeit Stück für Stück angeeignet hat. Schnörkellos versucht sie, ihre Gegnerinnen zu Fehlern zu zwingen. Power-Tennis statt Geduldsprobe steht bei ihr auf dem Programm.

Dass sie überhaupt mitgespielt hat, war dagegen eher Zufall: Auf einem anderen Turnier hatte sie davon erfahren, dann eher kurzfristig teilgenommen. Dabei war sie eine von insgesamt acht Teilnehmerinnen der Ludwigshafener. "Die BASF ist eben nicht so weit weg", so die Begründung für die rege Teilnahme von der westlichen Rheinseite. Wirklich viel Kontakt zu ihren Vereinskolleginnen hatte sie indes nicht - sie konzentrierte sich eher auf sich selbst und den angestrebten Gesamtsieg. Als topgesetzte Spielerin war dieser zwar keine allzu große Überraschung, gehemmt hat sie ihre Favoritenrolle allerdings auch nicht.

Ihr Weg ins Endspiel war dagegen hart erkämpft. Im Viertelfinale besiegte sie Dominice Ripoll in seinem spannenden Drei-Satz-Match. "Gegen Ripoll über drei Sätze, das war ein echt spannendes Spiel", musste auch Hobgarski anerkennen. Im Halbfinale bekam sie es dann mit der Schwester ihrer Finalgegnerin, Sinja Kraus, zu tun.

Nachdem sie am Sonntag den Sieg eingefahren hatte, ging Hobgarskis Blick sofort nach vorne. "Jetzt kommt noch ein Inlandsturnier in St. Wendel und dann kommen drei 10 000er in Tunesien", lautet ihre nächste Planung. Bis dahin will sich die 20-Jährige weiter steigern. "Ich bin noch nicht an der Grenze", schätzt sie ihr eigentliches Leistungsniveau etwas höher ein, als sie beim Traditionsturnier in Neckarau unter Beweis gestellt hat.

So ganz zufrieden war sie immerhin trotz souveränem Zwei-Satz-Sieg im Finale nicht. Den Grund dafür hatte Hobgarski allerdings sofort parat: "Ich bin einfach sehr selbstkritisch."