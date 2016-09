Punkte verloren, aber Selbstvertrauen gewonnen

Friedrichsfelds Torhüter Mark Kolander fügte sich gleich gut ein. © Nix

Mannheim. Eine Niederlage, die Mut macht, kassierten die Handballer des TV Friedrichsfeld zum Start der neuen Badenliga-Saison beim TSV Birkenau. Die Odenwälder, einer der Meisterschaftskandidaten, gewannen zwar mit 23:19 (10:9), doch das neuformierte TVF-Team präsentierte sich stark: Aus einer kompakten Abwehr vor Torhüter Marc Kolander als Rückhalt und mit einer exzellenten Einstellung lieferten die Friedrichsfelder einen großen Kampf.

"Mit dem Auftreten, der Einstellung und dem Kampfgeist, bin ich mehr als zufrieden", lobte auch der neue TVF-Trainer Frank Schmiedel. "Wir haben uns absolut als Mannschaft so präsentiert, wie ich mir das vorstelle. Mit ein bisschen Glück hätten wir sogar einen Punkt aus Birkenau mitnehmen können", so der Coach.

Beide Teams begannen konzentriert und waren ausgezeichnet auf das Angriffsspiel des Gegners eingestellt. Entsprechend gab es in der Anfangsphase kaum klare Wurfchancen und auch in der Folge konnte sich keine Mannschaft eine deutliche Führung erspielen. In Unterzahl geriet der TVF zwar kurzzeitig ins Hintertreffen (3:6), war aber beim 9:9 wieder gleichauf.

Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine packende Partie, wobei Birkenau - angetrieben von Gerrit Fey - allmählich Oberwasser bekam. Beim 17:14 (43.) waren die Odenwälder wieder drei Tore weg und beim ersten Vier-Tore-Rückstand (21:17, 53.) war Friedrichsfeld geschlagen. "Auch wenn wir hier die Punkte verloren haben - wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Das war eine gute Leistung", so Frank Schmiedel, während die mitgereisten Fans seine Aussage mit Beifall unterstrichen.

Viernheim - TV Bretten 29:22

Es war ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg für die Südhessen, die mit einer stabilen Deckung die Grundlage für den Erfolg legten. Von Anfang an dominierte Viernheim, setzte sich von 3:1 auf 9:3 und 11:4 (14.) ab. Danach leistete sich der TSV Amicitia zwar die ein oder andere Unkonzentriertheit, so dass Bretten zur Pause auf fünf Tore verkürzen konnte und nach dem Wiederanpfiff auf 19:16 (37.) und 21:18 (45.) herankam, aber in der Schlussviertelstunde diktierte das Team von Trainer Frank Schmitt wieder das Geschehen.

Mit etwas mehr Konsequenz nach dem starken Auftakt wäre sicherlich ein höherer Erfolg möglich gewesen, aber unterm Strich steht ein gelungener Saisonstart gegen einen unbequemen Gegner.