Rheinau dreht die Partie

Mannheim. Turbulentes ereignete sich in der Kreisliga Mannheim beim SC Olympia Neulußheim: Die Platzherren führten bis 17 Minuten vor Schluss mit 4:1, bekamen dann noch drei Treffer von Weinheim eingeschenkt und holten nur ein Remis.

Ketsch - Schriesheim 4:0

Die Sportvereinigung Ketsch verteidigte gegen den SV Schriesheim souverän die Tabellenführung.

RW Rheinau - VfR MA II 2:1 (0:1)

Ohne vier Stammspieler brauchte der SC Rot-Weiß Rheinau eine Halbzeit, um gegen den stark beginnenden VfR Mannheim II in die Partie zu kommen. So gingen die Rasenspieler mit verdienter Führung in die Pause, nach der aber Rheinau besser aufkam und mit Glück das Spiel drehte.

Türks. MA - Turans. MA 2:2 (2:0)

Die erste Halbzeit gehörte klar dem FC Türkspor, der folgerichtig mit 2:0 in die Pause ging. Mit dem 2:1 kurz nach Wiederbeginn kam Hektik in die Reihen der Gastgeber, und Turanspor gelang der Ausgleich. Dieser fiel nach Ansicht der Türkspor-Verantwortlichen allerdings durch ein Handspiel - ausgerechnet durch Torjäger Adani, der im Sommer von Türkspor zu Turanspor gewechselt war.

Ed.-Neck. - Friedrichsf. 2:2 (2:0)

Die erste Hälfte gehörte DJK/Fortuna im Spiel gegen Germania Friedrichsfeld. Nach dem Wechsel erhöhten die Friedrichsfelder, die ab der 20. Minute wegen einer Roten Karte für Sillah nur noch zu zehnt waren, den Druck. In der 63. Minute erzielten die Gäste den verdienten Ausgleich.

TSG Lützels. - Lindenhof 7:2 (7:1)

Die TSG Lützelsachsen war von Anfang an drückend überlegen, der MFC Lindenhof hingegen offenbarte große Schwächen in der Defensive und scheiterte letztlich selbst an der Schadensbegrenzung.

Neulußh. - Weinheim II 4:4 (2:1)

Die TSG Weinheim II zeigte sich spielstärker, Olympia Neulußheim aber schoss die Tore. Nach dem 4:1 für die Gastgeber wurde die Partie dramatisch, und Weinheim schaffte drei Minuten vor Schluss mit einem direkt verwandelten Freistoß den Ausgleich.

FK Srbija MA - Wallstadt 2:0 (0:0)

Druckvolle 45 Minuten reichten FK Srbija Mannheim zum Sieg. In der ersten Hälfte hielt die Sportvereinigung Wallstadt defensiv gut dagegen. Nach dem Wechsel war die Heimelf die stärkere Mannschaft. Positiv zu erwähnen ist die gute Leistung von Schiedsrichter Müsegades.

Phönix - Hemsb./Sulzb. 0:1 (0:0)

Der MFC Phönix hatte viel Ballbesitz, kam aber im letzten Drittel nicht zu Potte, so dass der SG Hemsbach/Sulzbach ein Tor zum Sieg genügte.