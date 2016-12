Rote Laterne bleibt wohl in Seckenheim

Dan Bosch ist Spieler und Interimstrainer der Seckenheimer. © Nix

Mannheim. Während die Vereine im Mannheimer Fußballkreis bei Bratwurst und Glühwein die Weihnachtsmärkte genießen, galt es für zwei Mannschaften in dieser Woche noch einmal zu schwitzen. Der SV 98/07 Seckenheim als Tabellenletzter und die TSG Eintracht Plankstadt II als Vorletzter treffen in einem Nachholspiel der Kreisklasse A1 am Sonntag (14 Uhr) im direkten Duell aufeinander.

Klar ist, dass der letztjährige Vizemeister aus Seckenheim die Rote Laterne nur mit einem Sieg mit acht Toren Differenz weiterreichen kann. "Die aktuelle Situation ist nicht einfach, auch durch den Trainerwechsel und die Spielerabgänge zum Ende der vergangenen Saison. Außerdem hatten wir zuletzt eine Verletzungsmisere", versucht Interimstrainer Dan Bosch die derzeitige Lage zu analysieren. Die nominelle Defensivkraft, derzeit noch rotgesperrt, hat nach dem Rücktritt von Coach Sven Paulsen die Trainingsleitung übernommen und hofft auf einen positiven Jahresabschluss.

Abmeldung kein Thema

"Das Spiel am Sonntag ist enorm wichtig, doch generell wollen wir den Fokus auf die Rückrunde legen, indem wir mit gesammelten Kräften und agilerer Mannschaftsleistung bessere Ergebnisse erzielen wollen", so Bosch. Gerüchte, der SV 98/ 07 Seckenheim könnte im Winter seine Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden, wischt Bosch umgehend beiseite und verweist sie in das Reich der Fabeln. "Das stand nie im Raum, der Zusammenhalt sowie die Stimmung ist trotz der negativen Ergebnisse weiterhin überragend", befindet der Interimscoach.

Angst hat der SV vor der TSG II, die sich theoretisch Anleihen von der spielfreien Landesliga-Mannschaft nehmen könnte, nicht. "Wir wollen an die Leistung aus dem Hockenheim-Spiel anknüpfen, wo wir eine disziplinierte und kompakte Leistung an den Tag gelegt haben", beschäftigt sich Bosch nicht mit dem Gegner. Neben ihm selbst müssen die Seckenheimer auch noch auf Kilian Bosch (Urlaub) und Jonas Mann (verletzt) verzichten.