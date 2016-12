Rückkehr ohne viel Gefühlsduselei

Trainer Gerd Dais hat ganz genau hingeschaut und den Halbfinal-Gegner SG Heidelberg-Kirchheim gleich dreimal unter die Lupe genommen. © PIX

Mannheim. Im Fußball ist das so eine Sache mit dem Pokal. Da geht es um spezielle Gesetzmäßigkeiten, um jubelnde Underdogs und blamierte Favoriten. Beim SV Waldhof und seiner Beziehung zum Badischen Verbandspokal muss man gar von einem ausgewachsenen Trauma sprechen - seit 2003 hat sich der stets zum Kreis der Titelkandidaten zählende Klub nicht mehr die Trophäe sichern können. Nicht zuletzt deshalb will Gerd Dais, Trainer der aktuellen "Buwe"-Mannschaft, bei seinem "Heimspiel" am Samstag um 13 Uhr bei Verbandsligist SG Heidelberg-Kirchheim keine Pokal-Sensation erleben: "Wir wollen den nächsten Schritt machen, um die Sehnsucht des Vereins nach diesem Pokal zu stillen."

Der Regionalliga-Zweite ist beim Viertletzten der Verbandsliga Baden in der Pflicht, mit einem Erfolg im Halbfinale dem Ziel Pokalsieg und der damit verbundenen Qualifikation für den DFB-Pokal ein gutes Stück näher zu kommen. Diesem Ziel ordnet der Trainer der Blau-Schwarzen auch alle etwaigen Sentimentalitäten unter. Die SGK ist schließlich Dais' Heimatverein.

Hier hat er einst mit dem Fußballspielen begonnen, die Eltern leben noch immer in dem beschaulichen Stadtteil im Süden Heidelbergs. Dais freut sich zwar auf "viele bekannte Gesichter", findet die Rückkehr "schön". Doch zuallererst möchte er am Samstag eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft sehen.

Der Weg ins Finale Der Sieger der Partie zwischen Kirchheim und Waldhof zieht ins Finale des Verbandspokals ein, das im Rahmen des "Finaltags der Amateure" am 25. Mai 2017 ausgetragen und in einer Live-Konferenz in der ARD zu sehen sein wird. Wer dieses Spiel gewinnt, nimmt an der anschließenden DFB-Pokalrunde teil. Der zweite Verbandspokal-Finalist wird erst am 28. März nächsten Jahres zwischen den Waldhöfer Liga-Konkurrenten FC Nöttingen und FC Astoria Walldorf ermittelt. Der SVW schaltete im Viertelfinale den Heidelberger Verbandsliga-Konkurrenten TSG Weinheim (3:1) aus, Kirchheim setzte sich im Elfmeterschießen gegen den FV Niefern (Landesliga Mittelbaden) durch. rüo

Insgesamt dreimal hat der Trainer den Gegner unter die Lupe genommen, will nichts dem Zufall überlassen. Kirchheim, das in dieser Saison unter anderem den klar favorisierten VfR Mannheim geschlagen hat, erwartet er tiefstehend und auf Konter lauernd.

"Für uns wird es wichtig sein, gut in die Zweikämpfe zu kommen und eine hohe Laufbereitschaft zu haben", sagt Dais und ist sich sicher, dass seine Jungs auch liefern werden. Das passende Signal dazu kommt von der Trainerbank, denn Dais verspricht, am Samstag die stärkste Mannschaft aufzustellen, niemanden zu schonen - auch nicht in Hinblick auf das letzte Ligaspiel des Jahres am kommenden Dienstag in Homburg.

So werden gegen Kirchheim nur die länger verletzten Bastian Müller, Daniel di Gregorio, Ederson Tormena und Morris Nag fehlen. Zudem fällt Ersatztorwart Christopher Gäng wegen Krankheit aus. Die bereits ausführlich thematisierte Fitnessfrage am Ende einer aufreibenden Hinrunde rückt Dais in den Hintergrund: "Durch den Spielausfall am Dienstag gegen die Stuttgarter Kickers hatten wir seit Freitag vor einer Woche Zeit, uns zu regenerieren. Jetzt wollen wir noch einmal alles geben." Letzteres gilt natürlich auch für den Gegner. Der hat im Laufe der äußerst mäßigen Hinrunde die komplette sportliche Leitung ausgetauscht, steht dennoch knietief im Abstiegskampf. Entsprechend werden die Kirchheimer alles in dieses eine Spiel legen - und auf jene Sensation hoffen, die der SV Waldhof unbedingt vermeiden will.