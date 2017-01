Rüdiger Harksen übt Kritik – wollen Sie dabei sein?

Mannheim. Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski wünschte sich drei Schwerpunkte auf der Titelseite dieser Zeitung - stattdessen zählte er dort 19 Artikel und Meldungen. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) lobte die Berichterstattung im Mannheimer Lokalteil, weil dieser große Weltthemen mit dem Geschehen in der Stadt verbinde. Der Politologe Rudolf Korte fand den "Mannheimer Morgen" zuletzt "sehr frisch" und debattenfördernd.

Jetzt sind wir gespannt darauf, wie die nächste "Blattkritik von außen" für 2017 ausfällt. Am Dienstag, 7. Februar, 10.30 Uhr, wird Rüdiger Harksen der Redaktion sagen, was ihm an dieser Zeitung gefällt, aber auch was er anders machen würde.

Der 62-jährige Leichtathletik-Coach wird vielen, vor allem sportinteressierten Lesern bekannt sein: Von 2008 bis 2010 war er Chef-Bundestrainer für den Laufbereich. Danach wurde er wieder Bundestrainer für den Hürdensprint. Harksen war bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, 1988 in Seoul, 1992 in Barcelona, 1996 in Atlanta, 2004 in Athen, 2008 in Peking und den Spielen 2012 in London als Trainer dabei. Der Seckenheimer ist Leistungssportchef der MTG Mannheim und trainiert unter anderem Olympia-Teilnehmerin Nadine Gonska (200 Meter) und Hürdensprinterin Ricarda Lobe.

Wir geben Ihnen gerne die Möglichkeit, sich an dieser Blattkritik zu beteiligen. Dabei dürfen auch Sie uns im direkten Gespräch sagen, was Sie an dieser Zeitung und ihrem Internet-Auftritt (www.morgenweb.de) schätzen - aber auch, wo Sie noch Verbesserungsbedarf sehen. So geben Sie uns die Möglichkeit, die Wünsche unserer Leser besser kennenzulernen.

Melden Sie sich bei Interesse heute zwischen 10 und 11 Uhr unter der am Ende angegebenen Telefonnummer an oder mailen Sie uns. Bitte nennen Sie uns Ihren Vor- und Zunamen, Ihre Adresse und Telefonnummer. Sagen oder schreiben Sie bitte auch, warum Sie an der Blattkritik teilnehmen wollen. Aus allen Anrufern und Schreibern losen wir fünf Gäste aus.

Wir freuen uns auf Sie! sko