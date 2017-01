Schweres Los für Kern

Robin Kern gehört zum Bundesliga-Kader von Grün-Weiss Mannheim. © Binder

Nußloch. Neben den Australian Open, die derzeit im Fernsehen zu sehen sind, gibt es ab heute einen weiteren Termin, den sich Tennisfans dick anstreichen können: Das Hauptfeld des MLP-Cups in Nußloch startet nämlich. Mit dabei sind unter anderem Daniel Masur, Yannick Hanfmann und Robin Kern.

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Masur, der nach seiner Verletzung mit einer Wildcard an den Start geht, trifft dabei in der ersten Runde des mit 25 000 US-Dollar dotierten Turniers auf Takanyi Garanganga aus Simbabwe. "Er ist ein Spieler, den es absolut zu nennen gilt", weiß auch Rolf Staguhn aus der Turnierleitung: "Es sind aber auch einige hoffnungsvolle Talente aus der Region dabei."

Hanfmann fordert Nejedly

Unter anderem trifft der Weinheimer Bundesliga-Spieler Yannick Hanfmann auf den Tschechen Pavel Nejedly. Robin Kern von Grün-Weiss Mannheim ist dagegen nicht gesetzt, tritt in der ersten Runde so gegen den ebenfalls nicht gesetzten Vorjahressieger Nils Langer an.

"Die Zuschauerresonanz in der Qualifikation war eine positive Überraschung", erklärt Staguhn: "Damit und mit der Atmosphäre können wir zufrieden sein." Heute stehen ab 11 Uhr die Erstrunden-Partien des Hauptfelds auf dem Spielplan. "Die Qualität der Matches wird auf einem sehr hohen Niveau sein", so Staguhn: "Verglichen mit den vergangenen Jahren wird Tennis immer schneller." Ab Donnerstag folgen die Achtelfinals, freitags die Viertelfinals. Am Samstag kämpfen die vier besten Profis um den Einzug ins Finale, das am Sonntag (14 Uhr) ausgespielt wird.