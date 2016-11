SG gibt sich keine Blöße

MANNHEIM. Die Tischtennis-Spieler der SG DJK St. Pius/MTG Mannheim haben am Wochenende zwei weitere Erfolge gefeiert und damit ihre weiße Weste verteidigt. Mit der Bilanz von 10:0 Punkten führt die Spielgemeinschaft souverän die Tabelle der Bezirksliga an.

Zunächst besiegte das Team um Spitzenspieler Marcus Wigand in eigener Halle die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim mit 9:4. Nach den Eingangsdoppeln führte die SG mit 2:1. Wigand bezwang in seinem ersten Spiel die Viernheimer Nummer zwei Jürgen Reinhardt klar mit 3:0-Sätzen. Damit bleibt der Spitzenspieler der SG in den Duellen gegen die gegnerische Nummer zwei (5:0) in dieser Saison ungeschlagen. Die beste Bilanz der Neuhermsheimer-Neckarstädter Combo hat allerdings Stawrakis Garber mit aktuell 9:1-Siegen. Der Routinier gewann in gegen Viernheim seine beiden Spiele ohne Satzverlust.

Auch Heidelberg kein Stolperstein

Nur einen Tag später gab sich die SG DJK St. Pius/MTG auch in ihrem Spiel beim Ligavorletzten TTV Heidelberg II keine Blöße. Wigand und Co. triumphierten mit 9:5. Wigand gewann erneut beide Einzel. Moritz Müller war ebenfalls zweimal an der Platte erfolgreich. In den Doppeln holte die Spielegemeinschaft zwei Punkte. Garber musste dagegen gegen den Heidelberger Dirk Schmidt (1:3) die erste Saisonniederlage einstecken. Doch das konnte die SG locker wegstecken, es reichte dennoch zum fünften Saisonerfolg. Bezirksliga-Konkurrent DJK Käfertal war am vergangenen Wochenende spielfrei. Der Tabellenvierte empfängt am Samstag um 18 Uhr den TTV Heidelberg II.

In der Bezirksklasse musste der TSV Sandhofen nach zuvor vier Siegen beim 5:9 in eigener Halle gegen den TSV Amicitia Viernheim III die erste Saisonniederlage einstecken. Der Bezirksliga-Absteiger, der nach den Eingangsdoppeln noch mit 2:1 vorne lag, verlor dadurch die Tabellenführung und rutschte auf den dritten Rang ab.