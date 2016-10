MANNHEIM. Die Basketballer der SG Mannheim wollen in der Regionalliga Baden-Württemberg ihre weiße Weste behalten. Das Team von Trainer Peter Eberhardt ist in dieser Saison noch ungeschlagen und führt nach fünf Siegen die Tabelle an. Am Sonntag empfangen die Mannheimer in der GBG Halle am Herzogenried um 17.30 Uhr den ESV Rot-Weiß Stuttgart.

"Wir versuchen, den nächsten Sieg einzufahren. Stuttgart ist ein Team, das derzeit hinten in der Tabelle steht. Aber unterschätzen wollen und dürfen wir sie nicht", sagt Eberhardt, der bis auf Hendrik Philippi alle Leistungsträger an Bord hat. Der ESV hat bislang erst ein Ligaspiel gewonnen. "Ein Sieg wäre super, dann würden wir mit viel Selbstvertrauen in die Begegnungen gegen die Top-Teams der Liga gehen, die danach anstehen", macht SG-Coach Eberhardt klar. bol