SG nimmt Spitze ins Visier

Georgios Chatzidamianidis (vorne) ist neu bei der SG Mannheim. © Binder

Mannheim. Die SG Mannheim startet am Samstag in die neue Saison der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg. Das Team von Trainer Peter Eberhardt, das in der vergangenen Spielzeit Rang vier belegte, möchte in dieser Runde in der fünfhöchsten deutschen Spielklasse ganz oben mitmischen.

"Unser Kader aus der Vorsaison blieb zusammen. Darüber hinaus konnten wir uns mit Rückkehrer Alexander Kuhn und Georgios Chatzidamianidis noch einmal richtig gut verstärken. Deshalb wäre es unglaubwürdig zu sagen, wir wollen nur um den Klassenerhalt spielen", macht Eberhardt vor dem ersten Saisonspiel am Samstag, 19 Uhr, beim Aufsteiger TS Reutlingen klar.

Enge Spiele der Normalfall?

Die Konkurrenz ist aber auch in dieser Saison ganz stark. "Wir haben vielleicht nicht mehr die Übermannschaft in der Liga, wie es zuletzt Fellbach war. Dennoch erwarte ich diesmal häufiger engere Begegnungen, weil das Niveau der Liga höher ist."

Kuhn könnte die SG auf die nächste Stufe heben. Der 24-jährige Flügelspieler entschied sich im Sommer nach drei Spielzeiten in der Pro B bei den BIS Baskets Speyer, an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren: "Ich freue mich, ein Teil dieser Mannschaft und dieses Vereins zu sein. Dieses Trikot zu tragen, fühlt sich großartig an. Was sich hier in den letzten Jahren entwickelt hat, ist einfach super." Bei Speyer war Kuhn ein Leistungsträger. Bei der SG könnte er der Anführer werden.

Der 22-jährige Georgios "Jorgo" Chatzidamianidis kam von der SG Heidelberg/Kirchheim. "Mit ihm haben wir auf der Aufbauposition mehr Tiefe", freut sich Eberhardt. Mirel Klimentow war der Spielmacher der SG in der letzten Saison. Marcel Maringer und Marcel Unkelbach starten verletzungsfrei in die Runde. Henrik Philippi und Jannis Domdey, der in der Rückrunde aber wegen eines Praxissemesters nicht zur Verfügung stehen wird, komplettieren die Aufbauspielerriege.

Gesunder Konkurrenzkampf

Neben Kuhn kämpfen Kapitän Martin Volpert, der Pole Slawomir Klocek, Ogechi Neboh, Marcel Müller und Thorsten Löschmann um Spielzeit auf den Flügelpositionen. Max Pfannmüller und David Scheffels, die ebenfalls als Forward eingeplant sind, fehlen in der Vorrunde aus studientechnischen Gründen.

Max Bohrmann war einer der besten Punktesammler der Liga auf der Centerposition. Mit Erick Guessombol-Yong und dem Litauer Arvydas Vaitiekus verfügt die SG über zwei weitere Riesen, die ihre Stärken in der Defensive haben. Insgesamt sind die Mannheimer somit gut aufgestellt. "Haiterbach, Crailsheim II, Schwäbisch Hall, Möhringen und Heidelberg/Kirchheim erwarte ich mit ganz vorne", sagt Eberhardt. Doch auch vor den anderen Teams hat er Respekt. Zum Beispiel vor dem ersten Gegner: "Die Reutlinger sind neu in der Liga, aber sie haben sich sehr gut verstärkt. Zwar wird das alles andere als einfach. Wir fahren aber dorthin, um zu gewinnen."